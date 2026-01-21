България

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Докладчик по него е съдия Павлина Панова

21 януари 2026, 13:03
Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития
Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир
МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване
След бойкот заради заплати: Кметът на

След бойкот заради заплати: Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци
Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?
На първо четене: НС реши да закрие Комисията за противодействие на корупцията

На първо четене: НС реши да закрие Комисията за противодействие на корупцията
„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс
ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Н а 23 януари (петък) от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев.

Държавният глава подаде оставка във вторник (20 януари).

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

"Времето, което е необходимо на КС да реши това дело, е няколко дни. То не разкрива някаква особена и фактическа правна сложност", заяви председателят на Конституционния съд Павлина Панова, която е докладчик по образуваното дело №3 за оставката на президента Румен Радев. 

"По-различно е от делата, които обичайно разглежда Конституционният съд. По него няма фаза на допустимост и не се искат становища", подчерта Панова в ефира на NOVA. 

В оставката си държавният глава не излага мотиви, а заявява, че вече го е направил в обръщението си към народа.

"Президентът продължава да е президент дотогава, докато КС не се произнесе с решение, с което обяви преустановяване на пълномощията му. От този момент – от датата на решението, държавният глава вече няма да заема длъжността", подчерта докладчикът по делото.

Панова отбеляза, че при така подадената оставка не се изисква изслушване на Радев пред КС, за разлика от процедурата на импийчмънт, когато това се прави задължително.

Прецеденти, хипотези и пренареждане на политическите карти последваха решението на президента да подаде оставка. Процедурата вече е в ход и заявлението с оставката е подадено в Конституционния съд. Едва след произнасянето на магистратите Румен Радев официално ще престане да бъде президент на страната. Той официално е първият държавен глава, подал оставка от този пост, който може да влезе в реалната политика, преди да изтече мандатът му.

Сега вниманието се насочва към Илияна Йотова. При приета оставка, вицепрезидентът довършва мандата на президента. Тя ще влезе в историята като първата жена президент на България и първата жена върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили.

"Вицепрезидентът по силата на самата Конституция ще стане президент и не е необходимо да има акт на съда, който да установи това обстоятелство. Общото мнение на съда е, че най-вероятно няма да се наложи г-жа Йотова отново да полага клетва, защото преминаване от едно качество в друго става по силата на Конституцията, а не по силата на някакъв избор", подчерта председателят на Конституционния съд.

Ако Йотова заеме президентския пост, тя ще се присъедини към жените на най-високи позиции в държавата.

"Председателят на Народното събрание е жена, очаква се президент да бъде също жена. Председателят на КС е също жена. Председателят на Върховния съд, както никога досега не се е случвало, е жена. Мисля, че това не трябва да изненадва никого, защото и в световен мащаб, и в България жените са се доказали като много добри професионалисти", коментира Панова.

Източник: Агенция "Фокус"    
радев оставка кс дело
Последвайте ни

По темата

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
8 съвета за нови собственици на котки

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 час
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 2 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 6 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 8 минути

<p>Трифонов избухна: Гледате &bdquo;юмрука на протеста&ldquo;, а не виждате боклука</p>

Слави Трифонов: Край на „мадуровките“! Само новите машини ще спрат опорочаването на изборите

България Преди 21 минути

Лидерът на ИТН атакува ПП-ДБ: Някои се изживяват като лидери на протеста, но софиянци се срещат с боклука на кмета

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Любопитно Преди 1 час

Четири години след като той и съпругата му, Мила Кунис, бяха подложени на критики, актьорът говори отровено за хигиената си

<p>Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете</p>

Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете

Любопитно Преди 1 час

Причините за стрес могат да бъдат работа, взаимоотношения, финансови проблеми или здравословни трудности

<p>Спри да качваш стари снимки!&nbsp;Истината за тренда &bdquo;2026 е новата 2016&ldquo;</p>

Хъксли беше прав, а Оруел ще трябва да почака: Защо трендът „2026 е новата 2016“ е дигитален капан

Любопитно Преди 1 час

Мислите си, че просто споделяте спомени? Помислете пак. Носталгията е новото гориво на алгоритмите, които ни познават по-добре, отколкото ние самите

<p>Има задържан за побоя над координатора на &bdquo;Величие&ldquo; в Гоце Делчев</p>

Прокуратурата се зае с побоя над координатора на „Величие“ в Гоце Делчев, има задържан

България Преди 1 час

Пострадалият е с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и с разкъсно-контузни рани в областта на главата

<p>Имотите в България&nbsp;вече не са &bdquo;руски&ldquo;</p>

Голямото руско разпродаване: Данните на БНБ потвърждават масово изтегляне от имотите у нас

България Преди 1 час

Преките инвестиции у нас се повишават

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Любопитно Преди 1 час

Noво проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт

<p>Българин в Канада беше&nbsp;задържан от ICE</p>

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Свят Преди 2 часа

"Съединените щати са загубили ума си"

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Любопитно Преди 2 часа

Херцогът на Съсекс съди Associated Newspapers за нарушаване на личния му живот, като обвиненията включват незаконно събиране на информация и подслушване

Щастие в края на януари за три зодии

Щастие в края на януари за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Проблемите, които са се влачили седмици наред, постепенно ще отшумят и ситуациите ще започнат да се развиват много по-гладко

<p>Фискалният съвет: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано</p>

Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

Пари Преди 2 часа

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Любопитно Преди 2 часа

В експлозивна публикация от януари 2026 г. в своите истории в Instagram Бруклин обвини родителите си, че манипулират пресата и се опитват "безкрайно" да саботират брака му

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Свят Преди 2 часа

Тръмп нееднократно повтаря желанието си да придобие Гренландия чрез покупка или чрез установяване на контрол

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дженифър Лопес зарадва бездомник с дарение, той й праща въздушни целувки

Edna.bg

Бягство от студа: Андрей Арнаудов и Емануела Толева показаха изваяни тела в Тайланд

Edna.bg

Призоваха за масов бойкот на Мондиал 2026

Gong.bg

България може да не бъде допусната до участие на Шахматната олимпиада

Gong.bg

Конституционният съд определи дата за делото за оставката на Румен Радев

Nova.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg