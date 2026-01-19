Светът реагира за оставката на Румен Радев

Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?

С ветовните агенции отразиха новината, че президентът Румен Радев ще подаде оставка във вторник.

„Ройтерс“ пише, че речта на Радев, с която беше обявена новината, е подхранила „широко разпространени спекулации, че ще създаде собствена политическа партия, с която да се яви на предстоящите парламентарни избори“.

Агенцията припомня, че Радев е изразявал скептицизъм към неотдавнашното решение на България да се присъедини към еврозоната и е заемал позиции, възприемани като благосклонни към Кремъл по отношение на войната в Украйна.

АФП също отрази новината, като подчерта: „Широко разпространени са спекулациите, че Радев може да участва в изборите, тъй като самият той е заявявал, че иска да „обедини всички“ в борбата срещу корупцията. Неговата оставка бележи първия случай, в който държавен глава се оттегля от поста си след края на комунизма“.

Китайската агенция „Синхуа“ също разчете речта на държавния глава като заявка за влизане на партийния терен:

„Като даде да се разбере, че ще участва в предсрочните парламентарни избори, Радев каза: „Предстои ни битка за бъдещето на отечеството и вярвам, че ще я водим заедно с всички вас — достойните, вдъхновените и непримиримите. Ние сме готови, можем и ще успеем“.