Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Си Би Ес, че войната на САЩ и Израел с Иран е „почти“ приключила, без да дава подробности за решението на конфликта, който все още бушува в Близкия изток.

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

„Мисля, че войната е почти приключила. Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили“, каза Тръмп по телефона пред Си Би Ес Нюз, повтаряйки оценките за резултатите от войната, които даде в предишните дни.

Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се“

Тръмп заяви пред американската телевизия, че САЩ са „много по-напред“ в сравнение с първоначално обявения от него срок на войната от четири или пет седмици.