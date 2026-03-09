Свят

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Тръмп: Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили

9 март 2026, 22:22
Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Си Би Ес, че войната на САЩ и Израел с Иран е „почти“ приключила, без да дава подробности за решението на конфликта, който все още бушува в Близкия изток.

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

„Мисля, че войната е почти приключила. Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили“, каза Тръмп по телефона пред Си Би Ес Нюз, повтаряйки оценките за резултатите от войната, които даде в предишните дни.

Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се“

Тръмп заяви пред американската телевизия, че САЩ са „много по-напред“ в сравнение с първоначално обявения от него срок на войната от четири или пет седмици.

Източник: БГНЕС    
