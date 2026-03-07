България

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Към момента въздушното пространство на аерогарата вече е отворено

7 март 2026, 19:29
Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко
Източник: БГНЕС

Д рон за кратко е затворил въздушното пространство над летище „Васил Левски“ в София. От аерогарата потвърдиха за NOVA, че са засекли безпилотен летателен апарат в следобедните часове на събота чрез системата за наблюдение. 

Информирани са били всички компетентни институции. Временно е било затворено въздушното пространство на летището, поради което е бил пренасочен полет от Кьолн, който вместо в столицата е кацнал Варна.

Към момента въздушното пространство на аерогарата вече е отворено. МВР разследва случая.

