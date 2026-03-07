Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Д рон за кратко е затворил въздушното пространство над летище „Васил Левски“ в София. От аерогарата потвърдиха за NOVA, че са засекли безпилотен летателен апарат в следобедните часове на събота чрез системата за наблюдение.

Информирани са били всички компетентни институции. Временно е било затворено въздушното пространство на летището, поради което е бил пренасочен полет от Кьолн, който вместо в столицата е кацнал Варна.

Към момента въздушното пространство на аерогарата вече е отворено. МВР разследва случая.