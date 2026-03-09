Свят

Масирани удари в Техеран, десетки загинали

През целия ден в иранската столица са чували експлозии

9 март 2026, 23:01
Източник: AP/БТА

Н ай-малко 40 иранци са убити при масивна атака в източен Техеран, предава Ал-Джазира.

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Имало е опустошителен удар в източната част на Техеран, където се намират жилищни сгради. Властите съобщават, че най-малко 40 души са били убити при масираната атака.

Ал-Джазира посочва, че през целия ден в иранската столица са се чували експлозии.

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Днес други големи градове, включително Исфахан, близо до който има ирански ядрени съоръжения, също са били обект на атаки.

Източник: Al Jazeera    
Масирана атака Източен Техеран Исфахан
