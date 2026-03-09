Свят

Макрон: Когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната

Той каза това по време на посещение на средиземноморския остров, където пристигна днес, за да обсъди укрепването на регионалната сигурност с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис на фона на ескалацията на войната в Иран и рязкото покачване на цените на петрола

9 март 2026, 16:43
Макрон: Когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната
Източник: AP/БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви днес, че "когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната", предаде Ройтерс.

Той каза това по време на посещение на средиземноморския остров, където пристигна днес, за да обсъди укрепването на регионалната сигурност с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис на фона на ескалацията на войната в Иран и рязкото покачване на цените на петрола, информира Франс прес.

Разполагането на подкрепа в Кипър в последните дни показва пълна солидарност след ударите с дронове и ракети, допълни Макрон, цитиран от Ройтерс. По негови думи разполагането на френски самолетоносач в региона ще подпомогне отбранителните операции.

Миналия понеделник британската база „Акротири“ на остров Кипър беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула“. Заради инцидента с разбилия се дрон редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района на остров Кипър. 

След удара от дрон миналата седмица френската фрегата „Лангедок“ пристигна в кипърски води, а френският президент обяви преди дни, че самолетоносачът „Шарл де Гол“ също ще бъде разположен в източната част на Средиземно море.

Франция ще изпрати две фрегати в рамките на военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в Червено море, заяви Макрон по време на посещението си в Кипър.

"Ние сме в процес на създаване на чисто отбранителна, изцяло ескортираща мисия, която трябва да бъде подготвена съвместно от страни членки на ЕС и страни извън ЕС", посочи Макрон след среща с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в авиобазата "Андреас Папандреу" в Пафос.

Мисията на ЕС "Аспидес" беше създадена през 2024 г. и има за цел да осигури свободата на корабоплаване и морската сигурност в Червено море след серия от атаки на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби.

Макрон уточни, че разполагането на френски сили в Средиземно море, Червено море и Ормузкия проток ще включва осем военни кораба, един самолетоносач и два хеликоптероносача.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова, Ваня Накова    
Еманюел Макрон Кипър Регионална сигурност Средиземноморие Червено море Военна помощ ЕС Аспидес Дрон атаки Хизбула Самолетоносач
Последвайте ни
Иран обвини европейските страни

Иран обвини европейските страни

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей?

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей?

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

"Ангел" на борда: Тайните кодове, с които стюардесите съобщават за спешни случаи

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

pariteni.bg
8 породи котки с необичайни хранителни навици

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 23 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 18 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 19 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

Любопитно Преди 14 минути

След месеци на пътувания и спекулации, поп иконата най-накрая разкри, че венчавката с бизнесмена Майкъл Полански наближава. Двойката планира церемонията „скоро“, докато звездата вече подготвя документите за защитата на своето състояние

София купува 75 тролейбуса и 50 електробуса

София купува 75 тролейбуса и 50 електробуса

България Преди 39 минути

Чаушев подчерта, че това е комплексно предложение и не се работи на парче

Снимката е илюстративна

Обвиняват Израел в удар с разяждащ плътта бял фосфор

Свят Преди 1 час

Докато Human Rights Watch представя доказателства за използването на разяждащ плътта бял фосфор в населени райони, Израел предприе 26 вълни от бомбардировки над Бейрут, а ливанското правителство направи безпрецедентен ход и обяви дейността на „Хизбула“ за незаконна

Топ 4 златни правила, за да не усетите смяната на времето

Топ 4 златни правила, за да не усетите смяната на времето

Любопитно Преди 1 час

България ще превърти часовниците си към лятно часово време на 29 март. Загубата дори на един час сън може да причини умора, проблеми с концентрацията и усещане за „джетлаг“

.

Любовта няма възраст: Сексът остава в сърцето на романтиката и след 60

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване разбива митовете за остаряването, разкривайки, че за зрелите хора интимността е ключовият елемент, който отличава истинската връзка от обикновеното приятелство

САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

Свят Преди 2 часа

Американското консулство в Адана е спряло всички свои консулски услуги

Терзиев назначи Ирина Дакова за зам.-кмет по „Култура и туризъм“

Терзиев назначи Ирина Дакова за зам.-кмет по „Култура и туризъм“

България Преди 2 часа

Ирина Дакова познава добре културния сектор на София

.

Иран: Машина за наблюдение, от която никой не може да избяга

Свят Преди 2 часа

Режимът в Иран е изградил машина за наблюдение, от която никой не може да избяга. За това свидетелства човек, който е бил част от тази машина

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

България Преди 2 часа

Докато петролът гони нива от 120 долара, експерти предупреждават: България има малко над 10 дни „буфер“, преди новите доставки на скъп нефт да ударят колонките

Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

Свят Преди 2 часа

Строителството на допълнителни блокове в Бушер е било преустановено

Иранския женски национален отбор по футбол

„Спасете нашите момичета!“ Ирански футболистки под заплаха след мълчанието си

Свят Преди 2 часа

<p>Кой беше Дечо? &quot;Най-благият човек, когото съм срещала&quot;</p>

Майката на Николай Златков за Дечо: Най-благият човек, когото съм срещала

България Преди 2 часа

Майката на Николай разказва и за специален разговор между нея и сина ѝ за Дечо

Нови смъртни случаи в кампанията на САЩ срещу наркотрафика

Нови смъртни случаи в кампанията на САЩ срещу наркотрафика

Свят Преди 3 часа

Въоръжените сили на САЩ не предоставиха доказателства, че плавателния съд е пренасял наркотици

Андрес Ритер

Андрес Ритер застава начело на Европрокуратурата: Кой е наследникът на Лаура Кьовеши?

Свят Преди 3 часа

Европейският главен прокурор се назначава с мандат от седем години, който не подлежи на подновяване

Неясното бъдеще на Иран

Неясното бъдеще на Иран

Свят Преди 3 часа

На фона на продължаващите военни действия, прогнозите за бъдещето на Иран стават все по-мрачни

Политическият пейзаж се обръща - отлив на избиратели от БСП и "Възраждане"

Политическият пейзаж се обръща - отлив на избиратели от БСП и "Възраждане"

България Преди 3 часа

Според проучването сред решилите за кого ще гласуват формацията на Румен Радев получава висока първоначална подкрепа, но недостатъчна засега за самостоятелно парламентарно мнозинство - 29,8%

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Природата има нужда от нас – юбилейна кампания на WWF ни призовава да я пазим

Edna.bg

Жулиет Бинош – жената, която никога не избра лесния път

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски - Локомотив Пловдив, състави

Gong.bg

Мбапе загуби доверие - взе важно решение

Gong.bg

Иран обвини Европа за ударите на САЩ и Израел: Вие създадохте условията

Nova.bg

НАТО свали втора иранска ракета над Турция

Nova.bg