Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

Към момента са изведени около 3000 души

8 март 2026, 19:50
Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

В навечерието на 8 март: Какви са цените на цветята тази година

„Очакваме те скоро!“: Елитът на сноуборда с подкрепа за Малена Замфирова

Случаят

Случаят "Петрохан": Вече 33 дни хижата е под полицейска блокада
Крум Зарков и Татяна Дончева повеждат БСП на изборите

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

К ак протича евакуацията на българските граждани, които се намират в Близкия изток? По данни на външното ни министерство около 2600 българи вече са се завърнали у нас от зоната на конфликта. Те са били изведени от над 11 страни, в които има риск от ракети и дронове. От ведомството уточняват, че става дума за търговски полети, част от които са редовни, а други са организирани с помощта на държавата, както и за един полет - с правителствен самолет. От външното ни министерство съобщиха и за възможна кибератака към сайта им, която е довела до проблем с подаването на документи за евакуация, предава NOVA.

Петър Петров се намира в Тайланд, той е заминал преди да започнат военните действия и остава блокиран там. Споделя, че презаверяването на билети вече се случва за четвърти път. "Няма информация дали такъв полет ще бъде изобщо осъществен", посочва той. И допълва, че на сайта на МВнР от падащото меню няма опция за регистрация, засягаща Тайланд. Кога Петър ще се върне у нас все още не е известно.

От МВнР отново увериха, че заплаха за сигурността на България няма. Има обаче индикации за възможни кибератаки на сайта, в който гражданите подават своите данни за извеждане от зоната на конфликта. "Няма изтичане на данни, но има забавяне в работата и забавяне в автоматичния отговор. Имаше период, в който 2000 човека се бяха регистрирали, а само 700 бяха получили потвърждение", заяви заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов.

Продължава и организацията по прибиране на блокираните ни сънародници. "В Иран имаме 48 български граждани и 14 ирански граждани, членове на семейства. От тях само една българка е пожелала да бъде изведена", каза още Шаламанов.

А по-рано днес от МВнР заявиха, че въздушното пространство над Израел е частично отворено.

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

Говорителят на служебния кабинет Румяна Бъчварова каза, че към момента се очертава около 3000 души да бъдат изведени.

А туроператор от Пловдив доброволно реши да помогне на 300 блокирани българи да се приберат от Малдивите, въпреки че туристическата агенция не е организирала пътуването им. Кирил Стамов, собственик на туристическата агенция, заяви: "Когато става дума за живота и здравето на българите, въпросът колко ще струва прибирането им остава на заден план. Но, за да сме честни, цената на билета 1 500 евро".

Източник: NOVA    
Евакуация Български граждани МВнР Близък изток
Всичко от днес

