Свят

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

ТАСС прогнозира коалиционно правителство с премиер Румен Радев

20 януари 2026, 15:40
Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия

Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия
Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия
След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа
Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 41

Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 41
Европейска

Европейска "разпродажба" на американски активи - възможен икономически шантаж
„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино
Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО
Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Х одът на българския президент Румен Радев да подаде оставка и да участва в предстоящите извънредни парламентарни избори, е единственият начин България да излезе от кризата, обяви руската държавна информационна агенция ТАСС.

"Решението на Радев да участва в като лидер на политическа партия в предизборната кампания е практически единственият изход от кризата в страната. В продължение на години политическият пейзаж на България е в застой. Изборите, които се провеждат за осми път през последните пет години, водят до малки промени и не успяват да привлекат избиратели", коментира ТАСС.

Светът реагира за оставката на Румен Радев

Според руската държавна информационна агенция, "участието на Радев може да промени ситуацията и избирателната активност може значително да се увеличи. Проучванията на общественото мнение показват, че Радев е най-популярният кандидат сред българските избиратели, но дори и политическият му проект да бъде реализиран, той все пак няма да има достатъчно парламентарно мнозинство (121 гласа в 240-местния парламент). Това означава, че след предсрочните парламентарни избори в България може да се сформира само коалиционно правителство, в което Радев, според политолози, би могъл да заеме поста министър-председател".

ТАСС посочвеа, че "българският президент Румен Радев обяви оставката си. Той се обърна към нацията и съобщи намерението си да участва в предсрочните парламентарни избори, които станаха неизбежни, след като парламентарно представените политически партии отказаха да предприемат действия за сформиране на ново правителство".

"Тази сутрин ще подам оставката си като президент на Република България. Бих искал да отбележа, че през тези девет години ние, президентът и вицепрезидентът, показахме, че можем да работим ефективно, синхронизирайки усилията си за общи цели. Убеден съм, че Илиана Йотова ще бъде достоен държавен глава и ѝ благодаря за подкрепата през тези девет години съвместна работа. Изправен съм пред битка за бъдещето на отечеството. Уверен съм, че ще я водим с всички вас – достойни, вдъхновени и безкомпромисни. Готови сме, можем и ще успеем", цитира Радев ТАСС.

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

От руската агенция посочват, че "според българската Конституция, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът поема президентския пост за остатъка от мандата си. Радев беше избран за президент през ноември 2016 г. Той беше преизбран през ноември 2021 г. Йотова беше вицепрезидент заедно с него през тези години. Оставката на Радев е първото подобно събитие в българската история".

Източник: ТАСС    
Румен Радев ТАСС Президентска оставка
Последвайте ни
МЗ с актуална информация за грипа у нас

МЗ с актуална информация за грипа у нас

Тръмп показа как превзема Гренландия

Тръмп показа как превзема Гренландия

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

Защо Макрон разсмя лидерите в Давос? Речта му за „новия свят“

Защо Макрон разсмя лидерите в Давос? Речта му за „новия свят“

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 9 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 9 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 9 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Любопитно Преди 35 минути

Ето нейната история, включително и теорията, че тя е била мистериозният „Агент 355“ – неизвестна жена шпионин, за която се смята, че е помогнала да се промени ходът на Войната за независимост

<p>Тръмп е Т-рекс, а &quot;жалките&quot;&nbsp;лидери трябва да му се противопоставят</p>

Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Свят Преди 44 минути

Водещият демократ атакува политиците, които се прекланят пред Тръмп: Или се сдушваш с него, или той те поглъща

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

България Преди 1 час

Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

България Преди 1 час

Божанов: Ние имаме много ясни позиции по отношение на два приоритета

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу по ледената повърхност

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Любопитно Преди 1 час

Захи Хавас твърди, че е изключително близо до откриването на отдавна изгубената гробница на кралица Нефертити – откритие, което би могло да промени разбирането ни за една от най-влиятелните жени в древния свят и да се превърне в кулминацията на неговата кариера

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Свят Преди 1 час

Лекорню излага правителството си на риск от вот на недоверие, като използва конституционен похват, за да финализира фискалните планове на Франция след месеци на блокиране

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

България Преди 1 час

Очакваме да видим какво ще бъде предложено, коментира тя след оставката на президента

Odd Crew – легендите на българския метъл

Odd Crew – легендите на българския метъл

Любопитно Преди 2 часа

MUSICOLOGY LIVE ни среща с легендите на българския метъл Odd Crew - една от емблематичните български метъл банди, утвърдила се с характерно тежко звучене, енергични лайв изпълнения и стабилно присъствие на алтернативната сцена

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

България Преди 2 часа

Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Любопитно Преди 2 часа

Ученици от цялата страна са поканени да погледнат в бъдещето с конкурс за есе за изкуствения интелект, организиран по повод 20-ата годишнина на Образователна институция „ДАРБИ“

Сергей Лавров

Лавров за Гренландия: „Не е естествена част от Дания, нали?“

Свят Преди 2 часа

Според руският външен министър проблемът с бившите колониални територии става все по-остър

<p>След оставката: Асен Василев с няколко въпроса към Румен Радев</p>

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

България Преди 2 часа

Председателят на ПП го призова ясно да заяви каква България вижда той и неговата партия иска да изгради

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Свят Преди 2 часа

Епицентърът му е бил на 117 км южно от град Геролимена и на 320 км югозападно от Атина

Любо Пенев

Любо Пенев се прибра в България

България Преди 2 часа

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

България Преди 2 часа

Заради честите аварии и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Edna.bg

Популярен тренд в социалните мрежи ни връща към модните гафове, които е по-добре да останат в миналото

Edna.bg

Арда изпусна победата срещу украинци в контрола

Gong.bg

Стоилов: Поставени сме в лоша ситуация, но няма от какво да се притесняваме

Gong.bg

И Бургас обяви грипна епидемия, предлагат по-дълга ваканция за учениците

Nova.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg