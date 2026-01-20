Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Х одът на българския президент Румен Радев да подаде оставка и да участва в предстоящите извънредни парламентарни избори, е единственият начин България да излезе от кризата, обяви руската държавна информационна агенция ТАСС.

"Решението на Радев да участва в като лидер на политическа партия в предизборната кампания е практически единственият изход от кризата в страната. В продължение на години политическият пейзаж на България е в застой. Изборите, които се провеждат за осми път през последните пет години, водят до малки промени и не успяват да привлекат избиратели", коментира ТАСС.

Светът реагира за оставката на Румен Радев

Според руската държавна информационна агенция, "участието на Радев може да промени ситуацията и избирателната активност може значително да се увеличи. Проучванията на общественото мнение показват, че Радев е най-популярният кандидат сред българските избиратели, но дори и политическият му проект да бъде реализиран, той все пак няма да има достатъчно парламентарно мнозинство (121 гласа в 240-местния парламент). Това означава, че след предсрочните парламентарни избори в България може да се сформира само коалиционно правителство, в което Радев, според политолози, би могъл да заеме поста министър-председател".

ТАСС посочвеа, че "българският президент Румен Радев обяви оставката си. Той се обърна към нацията и съобщи намерението си да участва в предсрочните парламентарни избори, които станаха неизбежни, след като парламентарно представените политически партии отказаха да предприемат действия за сформиране на ново правителство".

"Тази сутрин ще подам оставката си като президент на Република България. Бих искал да отбележа, че през тези девет години ние, президентът и вицепрезидентът, показахме, че можем да работим ефективно, синхронизирайки усилията си за общи цели. Убеден съм, че Илиана Йотова ще бъде достоен държавен глава и ѝ благодаря за подкрепата през тези девет години съвместна работа. Изправен съм пред битка за бъдещето на отечеството. Уверен съм, че ще я водим с всички вас – достойни, вдъхновени и безкомпромисни. Готови сме, можем и ще успеем", цитира Радев ТАСС.

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

От руската агенция посочват, че "според българската Конституция, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът поема президентския пост за остатъка от мандата си. Радев беше избран за президент през ноември 2016 г. Той беше преизбран през ноември 2021 г. Йотова беше вицепрезидент заедно с него през тези години. Оставката на Радев е първото подобно събитие в българската история".