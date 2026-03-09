България

ЦИК: Заявления за гласуване по друг адрес се подават до 4 април

Заявления се подават и по електронен път през сайта на ГД ГРАО

9 март 2026, 22:55
ЦИК: Заявления за гласуване по друг адрес се подават до 4 април
В изборите на 19 април избирателите гласуват в избирателната секция по постоянен адрес, записан в личната карта, съобщават от Централната избирателна комисия във Фейсбук.

Последен ден за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна кутия за хора с увреждания

Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място в страната, можете да гласувате там, след като до 4 април подадете заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателния списък, посочват от ЦИК.

Заявления се подават и по електронен път през сайта на ГД ГРАО, допълват от ЦИК.

