След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

Председателят на ПП го призова ясно да заяви каква България вижда той и неговата партия иска да изгради

20 януари 2026, 13:57
В сички българи вече имат ясна алтернатива, извинение да не се гласува няма. Този вот наистина ще бъде съдбовен за България и ще предопредели по кой път ще поеме страната. Това каза на брифинг председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Бъдещето на държавата е в ръцете на хората, няма нужда да чакат спасител, ако искат нещо да се случи, трябва сами да го направят. Излизането на Румен Радев на политическия терен изяснява картината в страната и дава реален избор на гражданите в каква България искат да живеят. Дали искат да живеят в силна Европа, която е способна да се защити с обща армия, и която не се оправдава с вето, а с общи правила и разбиране. Ако ЕС не може да се защити, ще бъде ръфан парче по парче от изток и запад. Дали хората искат да живеят в България на двата стола, където се гледа на изток и запад, и където се снишаваме и това обикновено води до национална катастрофа. Или искат да живеят в България на корупцията и стабилната бедност? Това са трите пътя пред страната на идните парламентарни избори. По кой път ще поемем зависи изцяло от гражданите. Изборът е ваш", заяви лидерът на ПП, цитиран от NOVA.

Асен Василев отправи няколко въпроса към президента. 

  • Иска ли той силна България в силна Европа или България по Орбанов модел, която да спъва евроинтеграцията?
  • Защо по време на обсъждането на Плана за въвеждането на еврото от 2021 година до май 2022 не чухме нищо за референдум?
  • Радев каза, че е за 100% машинно гласуване. Същевременно по време на първия кабинет Денков, когато то беше саботирано на 1 тур на местните избори, той не позволи да бъдат сменени шефът на ДАНС и заместникът му. Защо?
  • Как трябва да изглеждат системите на здравеопазването и образованието? Ще се присъедини ли към призивите за вдигане на данъците? Дали България трябва да е първо справедлива, а след това солидарна, или обратното. 

Василев призова президента ясно да заяви каква България вижда той и неговата партия иска да изгради.

"ГЕРБ и ДПС трябва да имат под 80 депутати, за да се осъществят реформите и промените в съдебната система. За мен Конституцията не бива да връщани към предишния си вид, защото тогава президентът влиза в ролята на Луи XIV. Преценката за това кой да бъде служебен премиер е изцяло на г-жа Йотова, не е здравословно да се месим в работата ѝ", коментира още той.

Източник: NOVA    
радев оставка асен василев
