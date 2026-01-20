Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

П резидентът Румен Радев подаде оставка пред Конституционния съд. Държавният глава съобщи за решението си в понеделник в обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът.

"Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава", посочи той.

Meждувременно Конституционният съд съобщи във вторник (20 януари), че образувал дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на България Румен Радев.

Конституцията предвижда, че в тази хипотеза пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на посочените в акта за оставката обстоятелства.

В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста си преди края на мандата.

Има прецедент с вицепрезидента от 1993 година. Тогава Блага Димитрова сама поиска да напусне след година като заместник на Желю Желев. Опитът показва, че решение на Конституционния съд по оставка отнема не повече от седмица. За него не се събират доказателства и становища. Не се изслушват и страните.

Затова сега очакванията са до седмица съдът да приеме решение за прекратяване на пълномощията на Румен Радев като президент.

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата, т. е. , до 21 януари 2027 година.

"Според Конституцията, при подаване на оставка от президента, предсрочно се прекратяват неговите правомощия. Този факт подлежи на констатиране от Конституционния съд. Това е всичко. Вицепрезидентът встъпва в тази длъжност до края на мандата и това става по силата на Конституцията. Срок не е посочен, както при повечето производства, но едва ли е необходимо много време. Такъв въпрос може да бъде решен в рамките на дни", обясни пред NOVA конституционният съдия проф. Янаки Стоилов.

Румен Радев е петият демократично избран държавен глава на България. За пръв път той е избран за президент през ноември 2016 г. и преизбран през ноември 2021 г. През януари 2026 г. Радев навлиза в последната си година на „Дондуков“ 2.