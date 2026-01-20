България

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Той е петият демократично избран държавен глава на България

Обновена преди 2 часа / 20 януари 2026, 06:50
Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект
Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия
След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента
Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград
Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента
Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?
Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ
Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

П резидентът Румен Радев подаде оставка пред Конституционния съд. Държавният глава съобщи за решението си в понеделник в обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът.

"Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава", посочи той.  

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Meждувременно Конституционният съд съобщи във вторник (20 януари), че образувал дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на България Румен Радев.

Конституцията предвижда, че в тази хипотеза пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на посочените в акта за оставката обстоятелства.

В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста си преди края на мандата.

Има прецедент с вицепрезидента от 1993 година. Тогава Блага Димитрова сама поиска да напусне след година като заместник на Желю Желев. Опитът показва, че решение на Конституционния съд по оставка отнема не повече от седмица. За него не се събират доказателства и становища. Не се изслушват и страните.

Затова сега очакванията са до седмица съдът да приеме решение за прекратяване на пълномощията на Румен Радев като президент.

Радев с извънредно обръщение към българския народ

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата, т. е. , до 21 януари 2027 година.

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

"Според Конституцията, при подаване на оставка от президента, предсрочно се прекратяват неговите правомощия. Този факт подлежи на констатиране от Конституционния съд. Това е всичко. Вицепрезидентът встъпва в тази длъжност до края на мандата и това става по силата на Конституцията. Срок не е посочен, както при повечето производства, но едва ли е необходимо много време. Такъв въпрос може да бъде решен в рамките на дни", обясни пред NOVA конституционният съдия проф. Янаки Стоилов.

Румен Радев е петият демократично избран държавен глава на България. За пръв път той е избран за президент през ноември 2016 г. и преизбран през ноември 2021 г. През януари 2026 г. Радев навлиза в последната си година на „Дондуков“ 2.

Източник: БГНЕС, NOVA    
Румен Радев президент оставка
Последвайте ни
Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

Odd Crew – легендите на българския метъл

Odd Crew – легендите на българския метъл

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
9 очарователни факта за женските котки

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 7 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 7 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

България Преди 8 минути

Божанов: Ние имаме много ясни позиции по отношение на два приоритета

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Любопитно Преди 11 минути

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу по ледената повърхност

<p>Милиардерът зад амбициите на&nbsp;Тръмп да контролира Гренландия</p>

Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия

Свят Преди 39 минути

Според съобщенията Роналд и Тръмп се срещат за първи път в Wharton Business School

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Свят Преди 42 минути

Разпадането на НАТО, могъщият западен военен съюз, е особено силна фантазия, особено след войната в Украйна

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Любопитно Преди 58 минути

Ученици от цялата страна са поканени да погледнат в бъдещето с конкурс за есе за изкуствения интелект, организиран по повод 20-ата годишнина на Образователна институция „ДАРБИ“

Сергей Лавров

Лавров за Гренландия: „Не е естествена част от Дания, нали?“

Свят Преди 1 час

Според руският външен министър проблемът с бившите колониални територии става все по-остър

Любо Пенев

Любо Пенев се прибира в България още днес

България Преди 1 час

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 117 км южно от град Геролимена и на 320 км югозападно от Атина

Урсула фон дер Лайен

Фон дер Лайен: „Сделката си е сделка“ – Европа няма да отстъпи за Гренландия

Свят Преди 1 час

„Когато приятелите си стискат ръцете, това трябва да означава нещо“, каза председателят на ЕК за предложените от Тръмп допълнителни мита

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Свят Преди 1 час

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Преди 1 час

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Любопитно Преди 1 час

Денят обещава нови възможности в работата, бизнеса и личните дела, както и шанс за неочаквани приходи или атрактивни предложения

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Свят Преди 2 часа

39-годишният мъж е „получил рана на гърдите“, след като акула е захапала дъската му на Средния северен бряг във вторник сутринта

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Свят Преди 2 часа

Президентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от феновете, когато присъства на финала на плейофите на колежанския футбол в Маями, заобиколен от семейството си, като подчерта значението на спорта за американските ценности

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 2 часа

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Свят Преди 2 часа

Имаме нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, отбеляза той

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Популярен тренд в социалните мрежи ни връща към модните гафове, които е по-добре да останат в миналото

Edna.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Ще имаме 20 представители на зимната Олимпиада - вижте кои са те

Gong.bg

Играл в Уулвърхемптън акостира в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg