Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Б ългария навлезе в непознати води. Оставката на Румен Радев, депозирана вчера и в Конституционния съд, не е просто административен акт или политическо решение за смяна на попрището. Това е ход, който задейства сложни и рискови механизми, които поставят под въпрос личната неприкосновеност на досегашния държавен глава. Когато Радев напусне „Дондуков“ 2, той не просто сменя работното си място – той доброволно сваля най-мощната юридическа защита в държавата.

Краят на „Президентската броня“

До този момент Румен Радев се ползваше с това, което юристите наричат абсолютен имунитет (чл. 103 от Конституцията). Тази „правна броня“ е почти непробиваема: президентът е неприкосновен, не може да бъде задържан и срещу него не може да бъде възбудено наказателно преследване за нищо друго, освен за държавна измяна или нарушение на Конституцията. Тази защита е създадена, за да гарантира, че никой не може да изнудва или блокира работата на институцията чрез съдебен натиск.

В секундата, в която Конституционният съд официализира оставката му, тази броня изчезва. Радев преминава през критична трансформация – той става обикновен гражданин. В този момент той влиза в „прозореца на уязвимост“. Това е периодът, в който той няма никаква специална защита пред закона. Всички проверки или досъдебни производства, които досега са били „замразени“ от неговия висок пост, теоретично могат да бъдат активирани от прокуратурата.

Депутатското „сито“: Новата, но по-тънка защита

Мнозина анализатори виждат в бързото му влизане в партийната политика опит за „прехвърляне“ към нова форма на защита – депутатския имунитет. Но тук се крие голямата уловка. За разлика от президентската крепост, имунитетът на народния представител е по-скоро „сито“.

Ако Радев бъде избран за депутат, той ще получи функционален имунитет. Той ще бъде защитен за изказаните мнения и гласуванията си, но за всичко останало защитата му е относителна. Депутатският имунитет може да бъде свален само с едно гласуване в пленарната зала по искане на главния прокурор. Така Радев заменя една стабилна конституционна гаранция за една политическа паянтова постройка, където неговите опоненти в Парламента ще държат ключа от неговата неприкосновеност.

Докато Радев се подготвя за предизборната кампания, държавата преминава в ръцете на Илияна Йотова. По Конституция тя не е просто „изпълняващ длъжността“, а встъпва в пълномощията на президента до края на мандата през януари 2027 г.

Йотова се превръща в първата жена, поела лидерството на България, и нейните първи стъпки са критични за стабилността на страната:

Нови консултации: Тя е тази, която ще свика парламентарните групи, за да реши на кого да връчи следващия мандат за кабинет.

Служебен кабинет: Ако парламентът не се договори, Йотова ще посочи следващия служебен премиер от т.нар. „домова книга“ и ще определи датата за предсрочните избори.

Главнокомандващ: Тя поема и управлението на въоръжените сили в момент на огромно глобално напрежение.

Важно е да се отбележи, че Йотова ще разполага със същия абсолютен имунитет, който Радев току-що свали. Тя става пазител на институцията, докато нейният бивш партньор се впуска в битка, в която законът вече няма да го пази по същия начин.

Пътят напред

Румен Радев прави най-големия залoг в кариерата си – „вабанк“ за политическото си бъдеще. Той доброволно напусна зоната на пълна правна сигурност, за да влезе в зоната на директния политически сблъсък. Дали новият му статус на лидер ще му осигури достатъчно влияние, за да замести загубената броня, или съдебната система ще се възползва от неговата „гражданска уязвимост“, предстои да разберем. България навлиза в ера на президентски прецедент, а в центъра му е една жена, която за пръв път държи всички лостове на държавната власт.