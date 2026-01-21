България

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

21 януари 2026, 10:43
Парламентът обсъжда дали да се закрие Комисията за противодействие на корупцията

Парламентът обсъжда дали да се закрие Комисията за противодействие на корупцията
„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс
ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът
Шесто съдебно заседание в Плевен по делото

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"
И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки
На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене
Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда
Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Б ългария навлезе в непознати води. Оставката на Румен Радев, депозирана вчера и в Конституционния съд, не е просто административен акт или политическо решение за смяна на попрището. Това е ход, който задейства сложни и рискови механизми, които поставят под въпрос личната неприкосновеност на досегашния държавен глава. Когато Радев напусне „Дондуков“ 2, той не просто сменя работното си място – той доброволно сваля най-мощната юридическа защита в държавата.

(Във видеото: Мистерията "Румен Радев": Какво да очаква България от президента в оставка)

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

Краят на „Президентската броня“

До този момент Румен Радев се ползваше с това, което юристите наричат абсолютен имунитет (чл. 103 от Конституцията). Тази „правна броня“ е почти непробиваема: президентът е неприкосновен, не може да бъде задържан и срещу него не може да бъде възбудено наказателно преследване за нищо друго, освен за държавна измяна или нарушение на Конституцията. Тази защита е създадена, за да гарантира, че никой не може да изнудва или блокира работата на институцията чрез съдебен натиск.

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

В секундата, в която Конституционният съд официализира оставката му, тази броня изчезва. Радев преминава през критична трансформация – той става обикновен гражданин. В този момент той влиза в „прозореца на уязвимост“. Това е периодът, в който той няма никаква специална защита пред закона. Всички проверки или досъдебни производства, които досега са били „замразени“ от неговия висок пост, теоретично могат да бъдат активирани от прокуратурата.

Депутатското „сито“: Новата, но по-тънка защита

Мнозина анализатори виждат в бързото му влизане в партийната политика опит за „прехвърляне“ към нова форма на защита – депутатския имунитет. Но тук се крие голямата уловка. За разлика от президентската крепост, имунитетът на народния представител е по-скоро „сито“.

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Ако Радев бъде избран за депутат, той ще получи функционален имунитет. Той ще бъде защитен за изказаните мнения и гласуванията си, но за всичко останало защитата му е относителна. Депутатският имунитет може да бъде свален само с едно гласуване в пленарната зала по искане на главния прокурор. Така Радев заменя една стабилна конституционна гаранция за една политическа паянтова постройка, където неговите опоненти в Парламента ще държат ключа от неговата неприкосновеност.

Ерата на Илияна Йотова: Първата жена президент

Докато Радев се подготвя за предизборната кампания, държавата преминава в ръцете на Илияна Йотова. По Конституция тя не е просто „изпълняващ длъжността“, а встъпва в пълномощията на президента до края на мандата през януари 2027 г.

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Йотова се превръща в първата жена, поела лидерството на България, и нейните първи стъпки са критични за стабилността на страната:

Нови консултации: Тя е тази, която ще свика парламентарните групи, за да реши на кого да връчи следващия мандат за кабинет.

Служебен кабинет: Ако парламентът не се договори, Йотова ще посочи следващия служебен премиер от т.нар. „домова книга“ и ще определи датата за предсрочните избори.

Главнокомандващ: Тя поема и управлението на въоръжените сили в момент на огромно глобално напрежение.

Румен Радев ще депозира оставката си като президент пред КС

Важно е да се отбележи, че Йотова ще разполага със същия абсолютен имунитет, който Радев току-що свали. Тя става пазител на институцията, докато нейният бивш партньор се впуска в битка, в която законът вече няма да го пази по същия начин.

Пътят напред

Румен Радев прави най-големия залoг в кариерата си – „вабанк“ за политическото си бъдеще. Той доброволно напусна зоната на пълна правна сигурност, за да влезе в зоната на директния политически сблъсък. Дали новият му статус на лидер ще му осигури достатъчно влияние, за да замести загубената броня, или съдебната система ще се възползва от неговата „гражданска уязвимост“, предстои да разберем. България навлиза в ера на президентски прецедент, а в центъра му е една жена, която за пръв път държи всички лостове на държавната власт.

Оставка на Румен Радев Президентски имунитет Илияна Йотова Първа жена президент Политически рискове Депутатски имунитет Уязвимост Радев Смяна на президент Конституционен съд Българска политика
Последвайте ни
Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Тръмп ще

Тръмп ще "изтрие" Иран от лицето на Земята, ако Техеран го убие

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Рекордна слънчева буря оцвети небето над България</p>

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 17 минути

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

България Преди 18 минути

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Любопитно Преди 33 минути

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена“, сподели певицата

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Свят Преди 35 минути

WSJ: Докато Тръмп чертае нови граници, Москва потрива ръце пред най-големия разкол в историята на Алианса

Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

България Преди 46 минути

Предстои експертен съвет да вземе решение дали проектът да бъде допуснат

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Технологии Преди 54 минути

Приложението на Gemini за Android смартфони предлага много възможности. Толкова много, че потребителите дори не знаят всички и не използват функциите пълноценно, за да извлекат максимума от изкуствения интелект и той да е по-полезен в ежедневието

,

Нетаняху прие поканата на Тръмп да се присъедини към „Съвета за мир“

Свят Преди 1 час

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Свят Преди 1 час

Чрез забавянето на ратификацията, европейските законодатели дават сигнал за недоволство, докато блокът обсъжда възможни отговори, включително ответни тарифи, ако Вашингтон се придържа към предупрежденията си

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

България Преди 1 час

От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

Свят Преди 1 час

Оператори трябва да представят пред митническите органи доказателства за държавата на произход на суровия нефт

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Свят Преди 1 час

"Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Свят Преди 1 час

Транспортът беше сериозно засегнат - полети бяха пренасочени и отменени

Уша и Джей Ди Ванс

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Свят Преди 1 час

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

<p>Тръмп обяви докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия</p>

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

Свят Преди 2 часа

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Свят Преди 2 часа

В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Любопитно Преди 2 часа

Стареенето е неизбежно, но ефектите му върху здравето и външния вид могат да бъдат забавени

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Зомбори на курс по италианска кухня

Edna.bg

Парис Хилтън с розов килим на премиерата на документалния си филм. Дойде със съпруга си и двете си деца

Edna.bg

Тер Стеген изля душата си на сбогуване с Барселона

Gong.bg

Носител на Купата се върна в Локомотив Пловдив, желан от Левски също тренира

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

Челен сблъсък с кола на Столичната община в центъра на София (ВИДЕО)

Nova.bg