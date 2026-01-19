България

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента
О т "фар в тъмнината" до "участник на партийната арена" – ето как политическите лидери коментираха изненадващото решение на Румен Радев да се оттегли от президентския пост и да се включи в парламентарната надпревара.

"Когато за милиони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар, който дава посока", това написа във Фейсбук евродепутатът Кристиян Вигенин.

"Това казах на днешния ден преди 4 години при клетвата на Радев и Йотова, не отстъпвам от тези думи и днес. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха", допълни той.

Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите. Това заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

„Румен Радев става от утре участник на партийната арена, така че политическите състезания помежду всички ни ще започнат и ще видим как ще приключат“, каза Йорданова.

Оставката на Радев коментира и Ивайло Мирчев от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

"Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект. Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност", написа той във Facebook.

Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България.

Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов минути след като президентът Румен Радев обяви, че напуска поста на държавен глава. "Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната. "Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия", написа още Трифонов.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожела успех на Румен Радев в предстоящата политическа надпревара и обяви, че разглежда бъдещата му формация като потенциален партньор.

"Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения! За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже!", написа той във Facebook.

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов също приветства Радев с аргумента, че „като българи имаме дълг към нашите предци“. Описвайки постъпката му като „мъжко“ решение, Михайлов отправи и предупреждение към него: да внимава как „избира хората, с които ще работи, защото от това зависи спасението на България“.

Костадин Костадинов отправи критика към Румен Радев, като посочи прилики между речта на президента и програмата на „Възраждане“. Той изрази очакване следващата стъпка на държавния глава да бъде искане за излизане от НАТО и го предизвика на открит дебат: „С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати – ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега“.

Това, което всички очакваха от поне година се случи - Радев подаде оставка като президент и ще участва в предсрочните парламентарни избори. Да - Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е „както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си. А новите лица продължат да работят по стария начин.

Това каза лидерът на "Спаси София" Борис Бонев минути след като Румен Радев обяви, че подава оставка като президент. "Безпрецедентните протести от последните седмици ясно показаха, че българският народ не може повече да търпи корупцията и овладяната от Пеевски и Борисов държава. Хората от площадите ясно заявиха, че държавата ни се нуждае от реална антикорупционна политика, реформи, работещи институции и правила, които важат за всички. На фона на глобалните кризи и икономическите сътресения, България не може повече да изглежда нелепо: парламент, който основно се замеря с компромати, и държава, която не може да реши елементарни управленски кризи. Време е да се работи", каза още той и добави:  Също така, независимо кой ще бъде назначен за служебен премиер - той/тя веднага трябва да обяви бедствено положение в София, а държавата да се намеси, за да се изчисти. В противен случай, темата на националната кампания ще бъде кризата в София и кой можел и не можел да управлява. Ние настояваме преди кампанията, София да се изчисти, вместо софиянци да бъдат жертви на предизборни борби до края на март.

"Позволявам си и едно лично послание към Радев - България отдавна е направила своя стратегически геополитически избор - ЕС и НАТО. Хората няма да ви изпратят в парламента, за да пренаписвате този избор. Ще ви изпратят, за да се справите с корупцията, зависимостите и безнаказаността, и за да проведете реформите, които държавата отлага от десетилетия. Помнете това", каза в заключение Борис Бонев. 

Източник: БГНЕС    
