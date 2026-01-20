България

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Божанов: Ние имаме много ясни позиции по отношение на два приоритета

20 януари 2026, 14:52
Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството
Източник: БТА

"Видимо Румен Радев слиза на партийния политически терен, той слиза от комфорта на президентството, където е можел да подбира по кои теми да заема позиция, по кои да не заема такава и е могъл да избягва нуждата от трудни компромиси, които ние отдавна трябва да правим".

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

Това заяви зам.-председателят на ПГ на "Продължаваме Промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и съпредседател на "Да, България", Божидар Божанов пред медиите по повод оставката, която президентът обяви вчера и депозира днес.

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

"Ние имаме много ясни позиции по отношение на два приоритета – върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и това България да бъде силна в единна Европа. Това са нашите ориентири и това казваме на нашите избиратели", добави Божанов.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Румен Радев Президентска оставка Божидар Божанов ПП-ДБ
