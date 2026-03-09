Зам.-директорът на НКЖИ Нели Андреева подаде оставка

З аместник-директорът на Национална компания железопътна инфраструктура напусна поста си. Нели Андреева обясни, че се разделя с компанията след 20 години в сектора, заради съмнителни назначения. Тя призова служебният премиер Андрей Гюров да направи проверка на назначенията на транспортния министър Корман Исмаилов, предаде NOVA.

"Допреди малко бях зам.-директор на НКЖИ. През последните 20 години работя в сферата на транспорта, в Министерството на транспорта и в дружествата, които са част от него. След последните скандални назначения в Националната компания вече нямам сили да вярвам, че нещо в сферата на дейност на Министерство на транспорта ще се подобри, а напротив - смятам, че проблемите ще се задълбочават. По всичко личи, че ще продължават да бъдат назначавани лица, свързани с корупционния модел, ще процъфтява корупцията и компаниите, които са част от корупционния модел ще продължават да се облагодетелстват с публичен ресурс. Веднага ви давам един пример - след като встъпи служебното правителство, получихме разпореждане да се преустановят всички плащания и да не се подписват договори или споразумения. Това разпореждане не беше спазено и беше сключен договор, който обслужва интересите на фирми, свързани със статуквото”, заяви Андреева пред медиите по-рано днес.

Припомняме, че рокадите в НКЖИ започнаха преди няколко дни, когато служебният министър на транспорта Корман Исмаилов освободи от поста председател на Управителния съвет Тодор Василев и назначи инж. Мария Генова.