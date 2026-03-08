България

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

8 март 2026, 06:47

П рез нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в низините и котловините видимостта ще е намалена. След полунощ от запад облачността ще се увеличава. Минималните температури ще бъдат между -2° и 3°, в София – около 0°.  Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В неделя ще преобладава слънчево време. След обяд над югозападните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 14°.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места в Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 10°-11°. Температурата на морската вода е 6°-8°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 51 мин. и залязва в 18 ч. и 24 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 33 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 40 мин. и изгрява в 00 ч. и 02 мин на 9 март 2026 г. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има в понеделник. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, максималните в понеделник ще са между 9° и 14°, а във вторник с 2-3 градуса по-високи.

Източник: НИМХ    
