България

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

От Желю Желев до Плевнелиев – всички държавни глави досега пазеха поста си до последната секунда. Какво принуди Румен Радев да взриви статуквото и да напусне „Дондуков“ 2 предсрочно?

20 януари 2026, 10:09
В българската политическа традиция след 1989 г. президентската институция винаги е била символ на стабилност. Докато правителствата падаха с протести и вотове на недоверие, президентите бяха „котвата“ на държавата. Румен Радев наруши това неписано правило, превръщайки президентския стол в трамплин за директна партийна битка.

(Във видеото: „Смел ход с цел самостоятелно управление”: Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката)

Защо историята не помни такъв ход: Уроците на предшествениците

До днес българската политическа история след 1989 г. познаваше само един модел на поведение: президентът е „главнокомандващ“ на духа и законите до последната секунда на своя мандат.

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

Д-р Желю Желев: Изолиран, но непреклонен

Първият демократично избран президент премина през ада на политическата изолация. След знаковите „Боянски ливади“, той се изправи срещу собствената си партия (СДС), която го беше издигнала. Въпреки че беше подложен на огромен натиск и дори лични обиди, Желев не си и помисли за оставка. За него постът беше символ на новата държавност, която не можеше да бъде захвърлена заради партийни боричкания. Той завърши пълния си мандат през 1997 г., предавайки властта с достойнство.

Петър Стоянов: Президентът на кризите

Стоянов пое държавата в най-опасния ѝ момент – януари 1997 г., когато улиците бяха барикадирани, а хиперинфлацията стопяваше спестяванията на хората. Той беше човекът, който удържа мира. Дори когато загуби изборите за втори мандат през 2001 г. от Георги Първанов, той остана на поста си до януари 2002 г. За него институционалният преход беше по-важен от политическото его.

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Георги Първанов: Архитектът в сянка

Първанов беше първият, който изкара пълни два мандата (10 години). Макар да беше изключително активен зад кулисите и да създаваше цели коалиции (като Тройната коалиция), той стриктно спазваше конституционния срок. Първанов изчака да напусне „Дондуков“ 2 по официалния ред, преди да се опита да си върне лидерството в БСП – опит, който впрочем не се оказа успешен.

Росен Плевнелиев: Гласът на протестите

Той управляваше в условия на постоянни протести и два пъти назначаваше служебни кабинети в рамките на една година. Въпреки че беше атакуван от почти всички страни, Плевнелиев защити мандата си до последно, вярвайки, че президентът е длъжен да бъде предвидимият фактор в държавата.

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

Какво прави Румен Радев различен?

Разликата е в целта. Докато неговите предшественици гледаха на президентството като на финал на своята кариера или като на висша държавна служба, за Радев този пост се превърна в стартова площадка.

Той е първият, който казва: „Институцията ми е тясна за битката, която искам да водя“. Никога досега държавен глава не е рискувал сигурността на имунитета си и комфорта на висшия пост, за да влезе в калта на партийното противопоставяне. Това превръща оставката му в прецедент, който или ще пренареди България, или ще остане в историята като най-големия политически риск.

Прецедентът „Блага Димитрова“ (1993)

Единственият близък прецедент в историята е оставката на вицепрезидента Блага Димитрова през 1993 г. Тя напусна поста си в знак на несъгласие с политиката на Желю Желев. Разликата е огромна: нейната оставка бе морален акт на протест, докато тази на Радев е стратегически ход за превземане на реалната власт.

Румен Радев ще депозира оставката си като президент пред КС

Защо никой друг не си тръгна предсрочно?

Институционална чест: Всички предишни президенти гледаха на поста като на „финална права“ в кариерата си. За тях президентството беше връх, а не междинна спирка.

Конституционна тежест: Конституцията е замислена така, че президентът да бъде арбитър. Напускането на поста, за да станеш партиен лидер, се считаше за деградация на институцията.

Липса на алтернативен проект: Нито един президент преди Радев не е разполагал с толкова мощно влияние върху служебни кабинети и не е имал потенциала да „изнесе“ популярността си в мащабен партиен проект веднага.

Радев с извънредно обръщение към българския народ

Какво прави случая „Радев“ уникален?

Рискът „Имунитет“: С подаването на оставка Румен Радев доброволно се отказва от президентския си имунитет. Това е знак за изключителна увереност или ва банк ход.

Директна конфронтация: Той не просто напуска, той обявява война на статуквото в парламента от позицията на равен играч, а не на обединител.

Ролята на Илияна Йотова: За първи път вицепрезидент поема функциите на държавен глава не поради трагични обстоятелства или болест, а поради политическо решение на своя партньор.

„Това не е капитулация, а прегрупиране.“ – Така анализаторите определят хода на Радев. За разлика от Желев, който си тръгна с достойнство, но в политическа изолация, Радев си тръгва, за да атакува.

Какво да следите днес:

  • Реакцията на Конституционния съд: Процедурата по установяване на оставката е формална, но ключова за легитимността на Йотова.
  • Първият ход на Илияна Йотова: Дали тя ще запази екипа на Радев или ще започне своя собствена линия на поведение на „Дондуков“ 2.
Президентска институция Румен Радев Политическа традиция Оставка на президента Партийна битка Прецедент Българска политика Държавна стабилност Президентски мандат Илияна Йотова
