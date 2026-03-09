"Срам ме е от заплатата ми": Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

В навечерието на 8 март: Какви са цените на цветята тази година

О т днес започва изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат на 9 март 2026 г.

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.

Припомняме, че протести на служителите в „Български пощи“ се провеждат тази сутрин в няколко града на страната. Служителите временно няма да обслужват клиенти. Основното им искане е увеличение на основните им месечни възнаграждения.

КНСБ обяви началото на серията от демонстрации. От синдиката настояват за пет процента увеличение на основните месечни заплати от бюджета в сектори, финансирани на принципа на субсидията. Обявените акции са за служители в „Български пощи“, в градския транспорт в София, Варна и Русе, както и на работещите в АПИ.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Русе

Служители от "Български пощи" протестираха за кратко в Русе. "Те искат увеличение с пет процента на заплатите си със задна дата - от 1 януари, тъй като не получиха ръст в първия вариант на т. нар. удължителен закон. Той се обсъжда отново и сега е моментът в него да попаднат тези около 2,5 млн. евро", обясни Боянка Димитрова - областен координатор на КНСБ в Русе.

По думите ѝ условията за работа в "Български пощи" не са добри. "Заплащането е мизерно. В малките пощенски станции работят хора в условия, в които няма течаща вода и санитарни възли", каза Димитрова.

Юлияна Димитрова - председател на синдикалния съвет на КНСБ при Областната пощенска станция в Русе, каза, че повече от 80 процента от работещите в "Български пощи" получават малко над минималната работна заплата за страната.

"Това води до отлив на кадри. Лошото е, че млади хора не искат да работят при тези условия и за тази заплата. В област Русе има около 320 служители на "Български пощи". Надявам се този път наистина да бъдем чути и очакваме действия, а не обещания", обясни Димитрова.

Служители на "Български пощи" в Русе протестираха пред сградата на Централната поща в града. Те издигнаха и транспаранти с надпис - "Протест за достойно заплащане и по-добри условия на труд. Срам ме е от заплатата ми!"

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Кюстендил

Служителите на "Български пощи" протестираха и в Кюстендил. Те излязоха на протест с искане за увеличение на възнагражденията и по-ясни ангажименти от страна на държавата за стабилизирането на дружеството, съобщи председателят на КНСБ в Кюстендил Яни Георгиев. Протестът в Кюстендил започна в 7:30 часа сутринта и ще продължи до 8:30 часа. Протестиращите носят плакати с искане за достойно заплащане на труда, по-добри условия на труд и издигнаха лозунги: “Срам ме е от заплатата ми“.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Ямбол

Работещите в „Български пощи“ в Ямбол също се включиха в организирания от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) национален протест за увеличение на заплатите. Малко преди началото на работното време служители излязоха пред централния пощенски клон в Ямбол с плакати, на които пишеше: „За достойно заплащане“, „Срам ме е от заплатата ми“ и др.

В областната структура на „Български пощи“ в Ямбол работят около 100 служители в клоновете в региона. Настояваме за 5 процента увеличение, както бяха дадени на бюджетните предприятия, със задна дата от 1 януари, които да бъдат заложени сега в удължителния закон за държавен бюджет, каза пред журналисти председателят на синдикалната организация в ямболската поща Соня Сакъзова.

„До 31 декември 2025 г. на минимална работна заплата бяха 70 процента от служителите на пощите в страната, а от 1 януари т.г. вече са 80 процента“, отбеляза Сакъзова. По думите ѝ има изравняване на заплатите за различните длъжности – чистач, пощальон, сортировач и касиер вземат една и съща заплата – 620 евро. А те имат различна квалификация и отговорност, посочи тя.

Според нея с въвеждането на еврото натовареността на служителите в „Български пощи“ е нараснала сериозно. „И нямаме достойно заплащане на нашия труд. Ако не бъдат изпълнени нашите искания, няма да отстъпим нито крачка, готови сме на ефективна стачка и да спрем да обслужваме клиенти“, заяви Сакъзова.

„До три години голяма част от нас ще излязат в пенсия, да видим оттам нататък какво заплащане ще предложат на следващите кадри, за да може да ги задържат, ако има желаещи да работят в „Български пощи“, коментира Стела Мерева, която посочи, че е с над 40 години стаж в пощата.

Чакащи на опашката пенсионери пред пощенската станция изразиха подкрепа към исканията на пощенските служители.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Перник

За поне пет процентно увеличение на заплатите настояват служителите от „Български пощи“ в Перник.

Председателят на синдикалната организация в пощата в Перник Наташа Димитрова заяви пред журналисти, че целта на протестните действия е увеличението на месечното възнаграждение да стане факт, както е при държавните служители със задна дата от януари.

Димитрова допълни, че настояват и за нови преговори за увеличение на заплатите, след като бъде гласуван бюджетът на държавата.

„Това е конкретната задача, която имаме с този протест. Над 60 процента от персонала е с минимална работна заплата. В пощата работят около 100 души, като в централната сграда са приблизително 20 служители. В града станциите са девет, а в региона – 68“, уточни Димитрова.

Тя добави, че във всички пощенски станции служителите са излезли на кратък протест, тъй като пенсионерите очакват да получат своите пенсии.

„Надявам се обществеността да ни забележи, а държавата да ни чуе", каза тя. Димитрова коментира и отговорността и натовареността покрай въвеждането на еврото и вменената на служителите отговорност да извършват превалутиране.

„Голяма част от служителите са в предпенсионна възраст, а за младите месечното възнаграждение не е атрактивно и не е мотивиращо. Това е и нашата конкретна цел – да увеличим заплатите, така че да могат да дойдат по-млади хора, които да искат да работят тук“, каза още Наташа Димитрова.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Варна

От близо 7000 работещи в „Български пощи“, 5100 са на минимална заплата, каза днес във Варна вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Той бе в крайморския град, за да подкрепи протеста на служителите на дружеството.

Денят, който си избраха работещите, не е случаен, посочи Капитанов. Той допълни, че вече имат притеснителни сигнали за възникнало напрежение между протестиращите и граждани, чиито пенсии се изплащат от днес. В момента се обсъждат варианти за смекчаване на протеста, тъй като това са жизненоважни средства за хората, каза Капитанов. По думите му дори да се намали времетраенето на протеста обаче, исканията на работещите в пощите остават.

Това е един от най-ниско платените сектори в страната, изтъкна вицепрезидентът на КНСБ. Той уточни, че исканията на протестиращите са още сега, с удължителния бюджет, възнагражденията им да бъдат повишени с 5 процента. По думите му нужните средства са 1,3 милиона евро. Когато започнат обсъжданията за редовния бюджет, ще настояваме заплатите да бъдат повишени още, защото така е справедливо, каза още Капитанов.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Стара Загора

В Стара Загора Работещите настояха за достойно заплащане. Протестиращите останаха пред сградата около 30 минути, след което се върнаха на работните си места.

„Протестът е предупредителен и за момента е само днес. Очакваме какви ще бъдат разговорите с Министерство на финансите и Министерство на транспорта, за да може да бъде взето решение от стачния комитет за ефективни и продължителни стачни действия, ако е необходимо“, каза Галина Кирчева, Областен координатор на КНСБ в Стара Загора.

Протестът пред Централна поща беше охраняван от служители на реда.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Сливен

В 7:30 часа пощенските служители в Сливен излязоха пред централния клон на пощите в Сливен с плакати с надписи „Достойно заплащане“, „Достойни условия на труд“. В знак на протест те временно преустановиха обслужването на клиенти.

Служителите на „Български пощи“ заслужават достойно заплащане за труда си, заяви областният координатор на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) в Сливен Мария Антова по повод протестните действия на работещите в сектора.

По думите ѝ причината за протестите е искането за увеличение на заплатите в системата. Според синдиката е необходимо осигуряване на средства за минимум 5 процента ръст на основните месечни възнаграждения от 1 януари, за което са необходими около 2,42 милиона лева.

Антова посочи, че служителите на "Български пощи" често са на първа линия при важни обществени процеси. Тя припомни ролята им в информационните кампании около въвеждането на еврото, когато пощенските служители са обикаляли населени места, за да разясняват на хората промените и начина на работа. По думите ѝ в момента те изпълняват и функции, подобни на банкови услуги – обменят пари и обслужват граждани.

Особено важна е ролята на пощите в малките населени места, където липсват други институции, подчерта Антова. „Ако ги няма „Български пощи“, хората няма откъде да получат пенсиите си“, допълни тя.

Според нея значителна част от служителите работят срещу възнаграждение, близко до минималната работна заплата, което не отговаря на отговорностите и натоварването. „Не смятам, че исканото увеличение е много – просто трябва хората да бъдат възнаградени достойно за труда си“, добави Антова.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Разград

В Разград председателят на КНСБ Евгения Иванова посочи, че увеличението е било предвидено в удължителния бюджет на държавата, но служителите на „Български пощи“ не са го получили.

„Искането ни е за петпроцентното увеличение, което служителите в нашето дружество не получиха, въпреки че беше гласувано в удължителния бюджет на страната. Очакваме тези средства – около 2,42 милиона евро да бъдат изплатени със задна дата от 1 януари 2026 г.“, каза Иванова, която работи в "Български пощи" от 13 години. По думите й около 80 процента от служителите в „Български пощи“ получават минимална работна заплата. След увеличението на минималното възнаграждение от началото на годината редица длъжности са останали под този праг и са били изравнени до минималните 620 евро. „Когато се приспаднат данъците, реално колегите получават около 500 евро. Има хора, които са единственият работещ в семейството и издържат деца. Това показва колко недооценен е трудът им“, посочи Иванова. Тя допълни, че различните длъжности в системата – пощальони, касиери, контрольори и други служители, имат различни отговорности и специфични компетентности, но получават сходни възнаграждения. Според нея това води до демотивация сред работещите.

Служителите поставят и въпроса за забавените държавни компенсации за универсалната пощенска услуга. „Това са изработени средства – за доставка на писма, парични записи и изплащане на пенсии. Забавянето при изплащането им е около две години и това затруднява работата на дружеството“, каза още Иванова.

В област Разград функционират около 85 пощенски станции, като част от тях работят на намалено работно време. В системата са заети 104 служители.

По време на протеста бяха поставени и въпроси за условията на труд в част от пощенските станции. Според участниците в някои от тях условията са под санитарния минимум - липса на течаща вода, падащи мазилки, влага.

Кремена Йорданова, която работи в системата от 1989 година, заяви, че ниските възнаграждения са натрупвали напрежение с години. „Аз съм тук от 1989 година и заплатите винаги са били минимални. Само за битови сметки отиват около 300 евро, а останалото трябва да стигне за целия месец. Нека да видим как ще се изкара така“, каза тя. По думите й хората трудно покриват разходите си и много семейства разчитат на допълнителна помощ. „Хората няма да търпят вечно. Ако не се вземат мерки, пак ще излезем на протест“, добави Йорданова.

От КНСБ също подкрепиха исканията на служителите. Галя Великова, експерт в Регионалния съвет на КНСБ в Разград, заяви, че протестът е символичен, но целта му е проблемите в сектора да бъдат чути. „Трябва да се намерят законови решения и да се осигурят тези пет процента увеличение от 1 януари 2026 година. Необходимият ресурс е 2,42 милиона евро. Това са основните искания към момента“, каза тя. Великова изрази надежда исканията на пощенските служители да бъдат чути. "Ако обаче няма никаква реакция, протестите ще продължат“, заяви експертът в Регионалния съвет на КНСБ в Разград.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Пловдив

В Пловдив служителите спряха работа за половин час днес, когато според графика за този месец следва да се раздават пенсиите, и не обслужваха клиенти до 8 часа.

„Исканията на протестиращите днес са за увеличение на трудовите възнаграждения с не по-малко от 5% считано от 1 януари 2026 г. А когато стане факт държавният бюджет, тогава да бъде направено ново индексиране, тъй като ставаме свидетели на лавинообразен скок на цените и за съжаление поради липсата на увеличение на възнагражденията изнемогването на служителите на „Български пощи” става все по-голямо и все по-драстично и това рефлектира и върху дейността, работата, мотивацията и липсата на бъдеще пред това търговско дружество”, заяви Боян Бойкински, областен координатор на КНСБ в Пловдив.

Той допълни, че днес протестът е предупредителен, а ако не бъдат чути исканията на служителите, протестите в цялата страна се очаква да станат ефективни.

Друга част от исканията на служителите включват изплащане на субсидията за универсална пощенска услуга за последните три години. Според организаторите необходимият ресурс е 2,42 млн. евро.

По думи на Елена Кабакова, председател на Регионален синдикален съвет при Синдикална федерация на съобщенията-Пловдив, заплатата на около 60 процента от работещите в „Български пощи” е 621 евро. “Нашите служители изнесоха най-тежката обмяна на валутата - от левове в евро, която и до момента тече в малките населения места. Така че мисля, че исканията ни са основателни, оправдани и заслужени”, каза още Кабакова.

Тя коментира и лошите условия на труд. „Нашата база е доста остаряла. Виждате и централна поща. Има пощи, които не са реновирани от десетилетия. Колегите, които работят там, заслужават по-добри условия на труд”, зави Кабакова.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Плевен

​В Плевен протестиращите се събраха пред сградата на "Централна поща" в града.

Нашият протест е предупредителен с основни искания за достойно заплащане на нашия труд, който полагаме към гражданите, съответно с искания държавата най-накрая да обърне внимание на „Български пощи“. На нас са ни възложени много социални дейности. Отговорностите са много. Един служител трябва да знае много неща, каза председателят на Регионалния синдикален съвет на КНСБ към „Български пощи“, Северен централен регион Катя Кузева.

По думите ѝ млади хора не искат да работят в „Български пощи“, защото около 70 процента и повече от служителите са на минималната работна заплата. С този размер на заплатата няма желаещи да постъпват на работа, а ако го направят, след месец - два напускат, коментира Кузева.

Надяваме се управляващите да ни чуят. Днешният протест е предупредителен. Искаме да заявим нашата позиция, че е крайно време и не може вече да се издържа така, каза още тя.

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират. Източник: БТА

Видин

Във Видин излязоха протестът започна в началото на работния ден пред централния офис на „Български пощи“ в града. Протестиращите носят плакати „За по-добри условия на труд“, “Срам ме е от заплатата ми“, „Стачка“ и развяват знамена на КНСБ.

Враца

Във Враца от КНСБ настояват за повишаване на възнагражденията считано от 1 януари 2026 година. Това каза Искрен Иванов от регионалната структура на профсъюза.

Той добави, че протестът е национален, не е политически. По думите му няма значение дали правителството е служебно или редовно, важно е държавата да поеме отговорност и да осигури нужните средства за достойно заплащане на труда на служителите на „Български пощи“.

Малинка Михайлова, лидер на КНСБ за област Враца в „Български пощи“, добави, че 80 процента от служителите получават минимална заплата. Когато беше пандемията от КОВИД-19 бяхме на първа линия - доставяхме известия на карантинираните лица, бяхме на гишетата и си вършехме работата. Когато се въвеждаше еврото отново бяхме тук и съвестно си изпълнявахме задълженията. Сега е време да покажем, че и ние имаме нужда от подкрепа и от осигуряване на адекватни възнаграждения, добави Михайлова. Тя каза, че в областта във всички пощенски станции служителите са се включили в протестните действия. По думите й в област Враца в структурите на „Български пощи“ работят 145 души. Млади хора почти няма в системата.

Протестиращите останаха пред сградата около 15 минути, след което се върнаха на работните си места.

Габрово

Протестна акция се проведе и пред пощенската станция в Габрово.

Председателят на синдикалната организация към КНСБ за област Габрово Мариана Иванова заяви, че искането е за минимално увеличение на възнагражденията за всички служители. „Настояваме за увеличение на работните заплати с 5 процента от 1 януари 2026 г. Искаме достойно заплащане, защото полагаме отговорен и обществено значим труд“, каза Иванова.

По думите ѝ голяма част от служителите работят срещу минимално възнаграждение. „Минималната работна заплата в системата е около 1012 лева, а исканото увеличение би означавало приблизително 50 лева месечно повече на човек“, посочи тя.

Иванова подчерта, че въпреки протестните действия, пощенските служители продължават да изпълняват социалните си функции и не прекъсват обслужването на гражданите. „Не сме спирали изплащането на пенсии и няма да създаваме затруднения за хората. Продължаваме да работим, защото пощите имат важна социална роля“, допълни тя.

В област Габрово в системата на „Български пощи“ работят 208 души.

Областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова посочи, че значителна част от служителите в дружеството са на минимална работна заплата.

„Към 1 януари около 80 процента от работещите в пощите получават минимално възнаграждение, а останалите са малко над него“, каза Йонкова.

Тя отбеляза, че служителите изпълняват отговорна дейност, включително работа с парични средства. „Пощальони и касиери получават минимална заплата, каквато получават и неквалифицирани длъжности. Говорим за квалифициран труд и за хора, които ежедневно работят с пари и носят отговорност“, добави Йонкова. Според нея ниското заплащане води до недостиг на кадри в сектора. „Млади хора трудно могат да бъдат привлечени на работа при минимално възнаграждение и това създава проблеми с намирането на служители“, посочи тя.

Силистра

В Силистра протестът започна в 8:00 часа и продължи до 8:30 часа. Пощенските служители издигнаха лозунги с надпис „Срам ме е от заплатата ми“.

„Месечните ни възнаграждения са близки до минималните за страната. Колегите в пощенските станции по селата работят при безумни условия. В много от помещенията няма санитарен възел и течаща вода, техниката е много остаряла“, каза Стоянка Денева, председател на Синдикалната федерация на съобщенията в Силистра.

По думите й в Окръжната пощенска станция в Силистра работят 125 души, които обслужват около 70 пощенски клона.

Шумен

Искаме да не се омаловажава трудът на служителите на „Български пощи“ и увеличение на заплатите с минимум пет процента от т.нар. удължителен бюджет, който тази седмица трябва да се гласува. Това ще са около 2,4 млн. евро, заяви председателят на синдикалната организация на КНСБ в Областна пощенска станция – Шумен Христина Стоянова.

Искаме държавата, която ни възлага да изпълняваме услуги, в крайна сметка да си влезе в ролята и да може да осигури това финансиране. Не на последно място искаме да се подобрят и условията на труд, допълни тя.

Кърджали

На мълчалив протест излязоха служители на „Български пощи“ и в Кърджали, а искането им бе за достойно заплащане.

По думите на председателя на Регионалната структура на КНСБ Иванка Караколева, трудовите възнаграждения на пощенските служители не са били увеличени с 5 процента, както е трябвало да стане от 1 януари.

„Знаете, че имаме временно правителство и с този протест искаме да ги подсетим, че има забравен сектор, на който се дължат тези 5 процента“, каза Караколева. Тя подчерта, че сектора е с едни от най-ниските заплати, близки до минималните. Освен това голяма част от работещите по селата са наети и работят на 4 часа.

В „Български пощи“ – Кърджали работят около 70 души. Част от тях бяха излезли пред централната поща в областния град, през което време не обслужваха дошлите да вземат пенсиите си.

Търговище

За достойно заплащане протестираха днес и пощенски служители в Търговище в началото на работния си ден. Това каза регионалният координатор на синдикалната организация в Търговище Николай Дяков, който бе заедно с протестиращите пред централната пощенска станция в областния град.

Дяков заяви, че служителите на „Български пощи“ в Търговище, а и в цялата страна протестират срещу ниските заплати, които получават и срещу нежеланието на властта да увеличи възнагражденията им. Исканията на КНСБ и на синдикалните членове са за увеличение на заплатите с 5 процента и по-сериозно отношение от страна на управляващите към формиране на заплатите им и начина на оценка на техния труд, посочи той. И добави, че заплащането в сектора е около минималната работна заплата.

Пощенските служители имат важни социални функции както в областните градове, така и в по селата. Те участваха активно в процеса на въвеждане на еврото в България, а трудът им е нископлатен и подценен. Те заслужават по-сериозно отношение от страна на държавата, категоричен бе регионалният координатор на синдикалната организация.

Протестната акция днес бе по-скоро предупредителна. Служителите не бяха на работните си места за кратко. Веднага след това се заеха с всекидневната си работа, като основната част от чакащи граждани пред станцията бе от групата на пенсионерите, чиито пенсии започват да се изплащат от днес.

В област Търговище в знак на протест своята работа започнаха малко по-късно и пощенски служители в Попово, каза още Николай Дяков. Той заяви, че ако исканията на хората не бъдат удовлетворени, има готовност да се присъстъпи към по-сериозни ефективни стачни действия.

Област Хасково

В област Хасково протести на служители на „Български пощи“, които настояват за по-високи заплати, се състояха в Димитровград, Харманли и Свиленград.

В Димитровград сред митингуващите пред сградата на Централната поща бе председателят на синдикалния съвет на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ Николина Миткова и областният координатор на КНСБ Веселин Тодоров. Нашият предупредителен протест е част от националния с единственото искане за увеличение на трудовите възнаграждения с пет процента от първи януари, както това бе предприето в останалите бюджетни звена, обясни Миткова.

Тя каза, че няма обяснение защо преговорите за заплати не са се увенчали с успех. Проявата на недоволство не попречи на началото на работния ден и раздаването на пенсиите.

Велико Търново

Пощенски служители във Велико Търново настояват да бъдат чути заради дългогодишните проблеми с ниските заплати и лошите условия на труд, каза Асен Асенов, председател на синдикалната организация на КНСБ към „Български пощи“ във Велико Търново.

Той подчерта, че над 80 процента от служителите са на минимална работна заплата, работата се увеличава непрекъснато, персоналът е застаряващ, а млади хора не желаят да постъпят на работа заради ниското възнаграждение. Денят, в който на гишетата на „Български пощи“ се раздават пенсиите, е избран нарочно, за да могат представителите на управлението в лицето на Министерството на финансите и Министерството на транспорта да забележат задълбочаващия се проблем, коментира Васил Тодоров, областен координатор на КНСБ за Велико Търново.

Той припомни, че с приемането на удължителния закон за бюджета, „Български пощи“, е един от секторите, които не са получили предвидените пет процента за компенсиране на инфлацията. Средствата са в размер на два милиона и четиристотин хиляди евро, допълни той. Протестът е предупредителен, чакащите за пенсия хора ще бъдат обслужени, защото осъзнаваме, какво социално напрежение би предизвикало действие, с което ще бъде затруднена една от най-уязвимите групи в страната – пенсионерите, допълни Тодоров. Протест на синдикалните членове на КНСБ от организациите към „Български пощи“, тази сутрин имаше и в пощенските клонове в Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Елена и Полски Тръмбеш на територията на Великотърновска област.

Ловеч

В Ловеч преустановиха работа за 30 минути. Плакатите на протестиращите гласяха „По-добри условия на труд“, „Достойно заплащане“, „Достоен труд, достойно възнаграждение“, „Срам ме е от заплатата ми“.

„За мизерните ни заплати искаме минимум пет процента от 1 януари 2026 г. Условията на труд също са много лоши от години. Нека да ни видят всички и да оценят нашите усилия за работа. Повечето от нас сме дълги години тук и даваме всички сили, за да са доволни хората от работата ни“, заяви Цветан Цветанов, председател на синдикалния съвет на КНСБ при Областната пощенска станция в Ловеч.

По думите му средната заплата на служителите, които в Пощата в Ловеч са около 40, е между 700 и 800 евро, а много хора взимат 620 евро.

„Тези хора се нуждаят също, както всички останали в тази държава, от средства, за да покрият нуждите си, да си гледат семейството“, добави Цветанов.

Той посочи, че има недостиг на хора, тъй като заплатите са ниски и няма желаещи да постъпват на работа там, а други си тръгват.

„Полагаме извънреден труд, който не се заплаща, мизерни са ни условията, програмите, с които работим, често блокират. Заплатата ни е 620 евро, като се приспаднат удръжките, как се живее с 500 евро? Нека дойдат депутати и министри и да видят как с 500 евро се издържат семейства, как се хранят деца и как се плащат разходите. Харесваме си работата, затова сме тук“, заяви Ралица Иванова.

Цветанов добави, че днес въпреки техните протестни действия хората ще си получат пенсиите.

Ако не бъдат чути обаче исканията им, ще преминат към ефективни стачни действия.

Добрич

Председателят на КНСБ в Добрич Петранка Узунова каза пред журналисти, че работещите настояват за достойно заплащане и подобряване на условията на труд.

„Много хора се срамуват от заплатите си. Надяваме се да постигнем минималните 5 процента. Около 70 процента от служителите са на минимална работна заплата, а другите са около минималната”, каза тя.

Експертът на КНСБ в Добрич Борислав Борисов добави, че служителите не са получили предвиденото пет процентно увеличение на възнагражденията, тъй като дружеството е държавна фирма и не попада в обхвата на компенсациите, разпределени към бюджетните организации по удължителния закон.

“Пощите са еднолично акционерно дружество и законодателно останаха извън този периметър. Затова настояваме и те да получат минимум пет процента увеличение, както останалите сектори”, посочи Борисов.

По негови думи държавата е абдикирала от развитието на този сектор. Няма ясна визия за бъдещето, а работещите извършват важна социална дейност.

От синдиката заявиха, че ако исканията на служителите не бъдат чути, протестните действия може да преминат в друг формат. “Тези хора не могат да търпят повече това положение с обидно ниските възнаграждения и тежки условия на труд”, завърши Борисов.

Протестът в Добрич продължи тридесет минути. Нямаше възпрепятстване при започването на изплащането на пенсиите за март в пощенския клон.

Монтана

Работещите в клона на „Български пощи“ в Монтана протестираха от 7:30 до 8:05 часа тази сутрин, като останаха на работните си места, но не обслужваха клиенти. В резултат на това пред сградата се образува дълга опашка от чакащи да получат пенсиите си възрастни хора, на които се наложи да стоят на открито при температура от минус 1 градус.

Областният координатор на КНСБ в Монтана Мария Лазарова съобщи, че протестът е за минимум 5 процента увеличение на работните заплати със задна дата от 1 януари. Тя посочи, че в момента повечето от работещите в „Български пощи“ получават по 620 евро и заплатата им е близка до минималната.

Протестиращите служители не пожелаха да излязат извън сградата, за да се срещнат с журналисти, а охраната на пощата не допусна представителите на медиите вътре. Така те получиха информация само от активистите на КНСБ.

Чакащи на опашката за пенсии възрастни хора казаха, че не са против протестите и служителите в пощата са превърнати в работещи бедни, но и те искат да си получат по-бързо пенсиите, защото имат да плащат сметки за ток, вода данъци и т.н., и трудно издържат на ниските температури на открито.

Очаква се от КНСБ да представят и Меморандум за социално-икономически развитие на България. По традиция синдикатите изготвят документа преди всеки парламентарен вот. Той съдържа исканията им към кандидатите да управляват страната.