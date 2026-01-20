България

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

20 януари 2026, 17:05
Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста
МЗ с актуална информация за грипа у нас

МЗ с актуална информация за грипа у нас
Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект
Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия
След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента
Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград
Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента
Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Д нес разбрах, че някои ще ни водят в Европа, в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше изказването на г-д Радев. Когато фактите говорят и боговете мълчат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщение в социалните мрежи. Борисов се похвали с оценката, която Европа е дала за работата на правителството и на ГЕРБ. 

Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото, каза Борисов във видеообръщението.


Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!

Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти”. Това заяви еврокомисарят по икономика.

На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!

Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там, добави Борисов. 

Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори, каза още той.

Източник: Фокус/24 часа/БГНЕС    
Бойко Борисов ГЕРБ Въвеждане на еврото Сърцето на Европа Еврозона България Еврогрупа Валдис Домбровскис Компромиси Ползи за България
Последвайте ни

По темата

ЦИК заличи четири партии от

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Тръмп показа как превзема Гренландия

Тръмп показа как превзема Гренландия

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

pariteni.bg
Добра новина, скъсяват опашката на канала пред КАТ

Добра новина, скъсяват опашката на канала пред КАТ

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 11 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 10 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 10 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ</p>

365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Свят Преди 25 минути

Първата година на "Тръмп 2.0" донесе депортации, мита и залавянето на президента Мадуро

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Свят Преди 27 минути

Съдия от Апелативния съд в Скопие е заподозрян

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Любопитно Преди 1 час

Дейвид Бекъм демонстративно запази мълчание пред медиите в Давос, след като синът му Бруклин публично обвини него и Виктория Бекъм в контролиращо поведение, опити да разрушат брака му с Никола Пелц и години на емоционално напрежение

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Свят Преди 1 час

Апелът на френския президент разкрива по-дълбок подтекст за състоянието на геополитическия ред

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Любопитно Преди 1 час

Ето нейната история, включително и теорията, че тя е била мистериозният „Агент 355“ – неизвестна жена шпионин, за която се смята, че е помогнала да се промени ходът на Войната за независимост

Еманюел Макрон

Защо Макрон разсмя лидерите в Давос? Речта му за „новия свят“

Свят Преди 2 часа

<p>Тръмп е Т-рекс, а &quot;жалките&quot;&nbsp;лидери трябва да му се противопоставят</p>

Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Свят Преди 2 часа

Водещият демократ атакува политиците, които се прекланят пред Тръмп: Или се сдушваш с него, или той те поглъща

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 2 часа

Новата турска поредица ще се излъчва всеки делничен ден от 20:00 ч.

<p>1 година шоу в Овалния кабинет:&nbsp;Кадрите, които шокираха света</p>

1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре

Свят Преди 2 часа

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

България Преди 2 часа

Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

България Преди 2 часа

Божанов: Ние имаме много ясни позиции по отношение на два приоритета

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу по ледената повърхност

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Любопитно Преди 2 часа

Захи Хавас твърди, че е изключително близо до откриването на отдавна изгубената гробница на кралица Нефертити – откритие, което би могло да промени разбирането ни за една от най-влиятелните жени в древния свят и да се превърне в кулминацията на неговата кариера

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Свят Преди 2 часа

Лекорню излага правителството си на риск от вот на недоверие, като използва конституционен похват, за да финализира фискалните планове на Франция след месеци на блокиране

<p>Милиардерът зад амбициите на&nbsp;Тръмп да контролира Гренландия</p>

Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия

Свят Преди 3 часа

Според съобщенията Роналд и Тръмп се срещат за първи път в Wharton Business School

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Свят Преди 3 часа

Разпадането на НАТО, могъщият западен военен съюз, е особено силна фантазия, особено след войната в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Сами Хосни кара ски във Франция

Edna.bg

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Edna.bg

Болни "гробари" провалиха мач на Ботев Пловдив, търсят спешно нов съперник

Gong.bg

Бивш треньор на Мароко попиля Браим Диас: Неуважение към цял един народ

Gong.bg

ЦИК заличи четири партии от коалиция "БСП - Обединена левица"

Nova.bg

Силна геомагнитна буря удари Земята

Nova.bg