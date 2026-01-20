Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Д нес разбрах, че някои ще ни водят в Европа, в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше изказването на г-д Радев. Когато фактите говорят и боговете мълчат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщение в социалните мрежи. Борисов се похвали с оценката, която Европа е дала за работата на правителството и на ГЕРБ.

Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото, каза Борисов във видеообръщението.



Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!

Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти”. Това заяви еврокомисарят по икономика.

На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!

Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там, добави Борисов.

Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори, каза още той.