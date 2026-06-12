България

Румен Радев: Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР

Към момента няма официална номинация за поста, заяви премиерът

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 12:18
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„В момента обмисляме всички варианти.“ Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос за оставката на Георги Кандев като изпълняващ длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

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По думите на премиера решението на Кандев е било неочаквано и е мотивирано единствено от лични причини.

„Изложи само лични мотиви. Дори сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешните работи“, посочи Радев.

Той допълни, че към момента няма официална номинация за поста главен секретар на МВР и се обсъждат различни възможности за неговото заемане.

Премиерът отказа да коментира конкретни имена, като подчерта, че предстои внимателна оценка на възможните кандидатури.

„Разглеждаме всички варианти“, повтори той.

Оставката на Георги Кандев дойде в момент, в който МВР е изправено пред редица предизвикателства, свързани както с обществената сигурност, така и с необходимостта от кадрова стабилност в ръководството на ведомството.

Приоритет остава съдебната реформа

В отговор на въпрос за промените в съдебната система Румен Радев подчерта, че приемането на нов Закон за съдебната власт трябва да бъде сред основните задачи на парламента.

„Разбира се, той трябва да бъде добре обмислен, защото това е един изключително важен закон“, заяви министър-председателят.

Според него след приемането му Народното събрание трябва да изработи ясни правила и критерии за избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Целта е да бъде ускорена процедурата по избора на нов главен прокурор.

Американските самолети у нас

Премиерът коментира и темата за американските самолети, разположени на летището в София, на фона на напрежението около Ормузкия проток и конфликта между САЩ и Иран.

По думите му България е откликнала на искането на американската страна и е предоставила достатъчно време за организиране на преместването им.

„Ние наистина дадохме достатъчно време американската страна да има възможност да планира своите действия и да потърси нова локация“, каза Радев.

Той отбеляза, че подобни самолети в Европа обичайно се базират на военни летища.

Запитан дали е възможно преместването им на летищата в Безмер или Граф Игнатиево, министър-председателят заяви, че страната ни има готовност да предостави такива възможности, но съществуват ограничения в капацитета.

„И Безмер, и Граф Игнатиево, но там засега има по-ограничен капацитет и възможности за управление“, посочи той.

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Проверки по казуса „Баба Алино“

Радев коментира и случая с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна, свързвано с корпорацията КУБ и нейния управител Олег Невзоров.

Той подчерта, че към момента текат проверки и не могат да бъдат правени окончателни заключения.

„В момента се проверяват всички обстоятелства по този случай“, заяви премиерът, цитиран от NOVA.

Той припомни, че в миналото срещу същото лице е била наложена принудителна административна мярка за извеждане от страната, която впоследствие е била отменена.

Попитан за твърденията за евентуален натиск от украинска страна по казуса, Радев отказа да потвърди подобна информация.

„Не можем да коментираме непотвърдени данни. Трябва да изчакаме резултатите от проверките“, каза министър-председателят.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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