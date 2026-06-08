Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с напускането си, той се ползваше с пълното ми доверие

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Кой е старши комисар Георги Кандев, който хвърли оставка като и.д. главен секретар на МВР (БИОГРАФИЯ)

Г лавният секретар на МВР Кандов подаде оставка по собствено желание без мотиви, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му заявлението е било внесено преди по-малко от час. Новината беше обявена по време на награждаването на пожарникарите, участвали в спасителната операция след тежката катастрофа на "Челопешко шосе".

Демерджиев награди четирима служители на пожарната за проявен героизъм, смелост и професионализъм при спасяването на хора след тежката катастрофа на "Челопешко шосе" на 5 юни, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт със скорост от 150 км/ч.

Със заповед на министъра служителите от участък „Пожарна безопасност и защита на населението - Кремиковци“ към Осма районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ са отличени с колективна парична награда в размер на 1230 евро.

Наградени са:

младши експерт Благой Младенов Благоев - командир на екип;

младши експерт Петко Стефанов Върбин - командир на екип;

младши инспектор Даниел Димитров Влахов - старши пожарникар;

младши експерт Тодор Александров Йорданов - водач на специален автомобил първа степен.

По думите на Демерджиев служителите са се отзовали на мястото на инцидента още преди да получат официален сигнал.

„Тези служители, които днес наградих, са се отзовали на трагедията край Челопешко шосе, преди да са получили сигнал, преди да са били изпратени там, и са направили всичко необходимо, за да бъде тази трагедия ограничена, защото тя можеше да има и съвсем други мащаби“, заяви министърът.

Той подчерта, че пожарникарите рискуват собственото си здраве в името на обществото.

„Те буквално влизат в огъня, за да спасят човешки живот, за да спасят здравето на другите. Рискуват собственото си здраве не защото са задължени да го правят, а защото го смятат за дълг“, каза Демерджиев.

Министърът коментира и мерките след катастрофата на Челопешко шосе. По думите му държавата ще действа с цялата строгост на закона спрямо нарушителите на пътя.

„Предприели сме действия. В 16 часа има събиране при премиера. Там ще докладваме тези действия, след което ще ви запознаем подробно с тях“, посочи той.

​Георги Кандев обяви, че напуска МВР

По време на брифинга Демерджиев съобщи и че изпълняващият длъжността главен секретар на МВР ​Георги Кандев е подал заявление за прекратяване на правоотношението си по собствено желание.

„Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада със заявлението си за прекратяване на правоотношението по собствена воля, без да има изложени мотиви“, каза министърът.

По думите му при разговора Кандев е посочил единствено лични причини, които министърът отказа да коментира публично.

„От първия ден той се ползваше с пълното ми доверие. В нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си“, заяви Демерджиев.

Той допълни, че няма как да не приеме оставката, когато тя е подадена по желание на служителя.

„Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение“, каза вътрешният министър.

Във връзка с разследването на катастрофата Демерджиев съобщи, че МВР е направило проверка за държави, които издават свидетелства за управление при по-облекчени условия.

„Набелязали сме четири държави и ще предприемем конкретни действия по две линии. Първо, да идентифицираме шофьорите, които имат такива свидетелства, и да вземем мерки, така че те да бъдат безопасни. Второ, да предприемем съответните изменения, доколкото това позволява европейското законодателство“, заяви той.

По-късно министърът уточни, че към момента са идентифицирани Кипър, Чехия, Гърция и Великобритания.

На въпрос за опасните участъци в София Демерджиев заяви, че ще бъде извършено картографиране на рисковите отсечки и ще бъдат предприети конкретни мерки за всяка от тях.

„Трябва да се набележат мерки и те ще бъдат прилагани спрямо всеки един такъв участък. Такива мерки са набелязани и ще бъдат прилагани спрямо всеки един водач, който има склонност или опасност да извърши нещо подобно“, каза той.

По темата за разследването във Варна министърът заяви, че продължава събирането на доказателства.

„Постоянно има нова информация по казуса с Варна. Събират се доказателства интензивно и ще бъдат предприети съответните действия и мерки, включително ще бъдат издирени лицата, които знаят факти и обстоятелства по този казус и ще бъдат изправени пред правосъдието“, заяви Демерджиев.

Припомняме, че по-рано днес изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че напуска системата на вътрешното министерство. Новината беше обявена от самия него чрез публикация в социалните мрежи.

„Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието“, написа Кандев.

В публикацията си той посочва, че в продължение на 30 години е носил полицейската униформа с убеждението, че законът е „гръбнакът на държавата“, а задачата на полицая е да бъде полезен, а не удобен.

По думите му неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения в трудни ситуации. Кандев отбелязва още, че в месеците преди изборите е доказал, че може да изпълнява тези задължения, когато има свобода и подкрепа, като подчертава ролята и на служителите на МВР.

„Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си“, заявява още той.

Кандев посочва, че „за доверието на хората няма указ“.

Какво знаем за катастрофата на „Челопешко шосе" в София?

Четири са жертвите на катастрофата между автобус и две коли на „Челопешко шосе" в София. Според разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч.

Общо осем души остават в различни столични болници за лечение.

Наблюдаващият прокурор и разследващият полицай са изготвили постановление за привличане на шофьорите на двете коли в качеството на обвиняеми в престъпление за осъществено пътнотранспортно произшествие с умисъл - причиняване на смърт на повече от един човек и телесни повреди на множество хора.

От МВР съобщиха за един загинал на мястото на катастрофата, втори човек - мъж на 31 години изгуби живота си, след като беше откаран в болница „Царица Йоанна – ИСУЛ". Друг от пострадалите почина от нараняванията си в болницата „Света Анна“, а четвъртият загинал човек е починал в болницата „Света Екатерина”. Двама от загиналите са граждани на Индия.

На този етап доказателствата сочат, че вина за настъпилото пътнотранспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, а шофьорът на автобуса е спазвал всички правила за движение по пътищата, обяви по-рано днес заместник градският прокурор Ангел Кънев. Според събраните доказателства вероятно става въпрос за гонка между двете коли.

От болница „Света Анна“ посочиха, че двама пациенти са с тежки наранявания и с опасност за живота. Двама от пострадалите, настанени във Военномедицинската академия (ВМА), остават в реанимация, а трети ще бъде преместен в Клиниката по гръдна хирургия. Трима млади мъже остават за лечение в „Пирогов". Тримата пострадали, настанени в болницата „Царица Йоанна – ИСУЛ”, са изписани.

Очаква се днес съдът да гледа мярката за неотклонение на двамата водачи, причинили тежката катастрофа.