​Георги Кандев обяви, че напуска МВР

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че напуска системата на вътрешното министерство. Новината беше обявена от самия него чрез публикация в социалните мрежи.

„Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието“, написа Кандев.

В публикацията си той посочва, че в продължение на 30 години е носил полицейската униформа с убеждението, че законът е „гръбнакът на държавата“, а задачата на полицая е да бъде полезен, а не удобен.

По думите му неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения в трудни ситуации. Кандев отбелязва още, че в месеците преди изборите е доказал, че може да изпълнява тези задължения, когато има свобода и подкрепа, като подчертава ролята и на служителите на МВР.

„Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си“, заявява още той.

Кандев посочва, че „за доверието на хората няма указ“.