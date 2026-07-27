Рязко поскъпване на горивата в България

Р азвитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на колонките в България, предава NOVA.

Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина и при дизела.

На 13 юли цената на бензин А95 е била едно евро и 48 цента, а днес е евро и 54 цента за литър.

Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела - цената за литър е била едно евро и 53 цента, а днес вече е евро и 73 цента на литър, тоест 20 цента поскъпване за 13 дни.

Скок в цените на бензина и дизела в България

Интересното е обаче, че при петрола процентът на поскъпване е по-малък. Преди 13 дни цената на барел сорт „Брент” е била 83 долара за барел, за 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел.

Оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили по-малко за гориво, за да стигнем до морските вълни. И това се отчита от хората не бензиностанцията.

Собствениците на бензиностанции отчитат, че дори в началото на конфликта в Близкия Изток толкова скоростно покачване на цените не е имало. Сред тях е Николай Николов, който посочва: "Точно със 180 евро на 1000 литра е увеличението на цените за последните 10 дни. Това означава 18 евроцента на литър. От началото на войната толкова рязко и за кратко време не се беше покачвала цената".

А поскъпването на цените на едро дори още не са се прехвърлили изцяло върху колонката. Собственикът на бензиностанция Димитър Хаджидимитров казва: "Най-много се вдигна дизеловото гориво - с 30 цента за последните 20 дни. Така че на колонката се е вдигнало с 21-22 цента. Ако се задържи същата ситуация, няма примирие, няма спиране бойните действия, тези 30 цента ще ги видим на колонката".

Ценови удар - дизелът и бензинът поскъпват в Европа

Потреблението обаче не е спаднало заради поскъпването. Хаджидимитров казва, че и неговият опит показва същото.