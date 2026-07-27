България

Рязко поскъпване на горивата в България

Бензин А95 се продава средно за 1,54 евро за литър

Николай Киров Николай Киров

27 юли 2026, 22:39
Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени

Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени
БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент
Засилват охраната на летище „Безмер“ и небето ни след среща в МС

Засилват охраната на летище „Безмер“ и небето ни след среща в МС
Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност

Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност
15-годишното момиче, пострадало при катастрофата край Харманли, е в критично състояние

15-годишното момиче, пострадало при катастрофата край Харманли, е в критично състояние
Уволняват дисциплинарно възпитателката, обвинена в насилие над деца в столична ясла

Уволняват дисциплинарно възпитателката, обвинена в насилие над деца в столична ясла
Трагедия край Приморско: Откриха десетки мъртви малки делфини на морското дъно

Трагедия край Приморско: Откриха десетки мъртви малки делфини на морското дъно
Откриха 150-килограмова бомба от Втората световна война в река Дунав

Откриха 150-килограмова бомба от Втората световна война в река Дунав

Р азвитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на колонките в България, предава NOVA.

Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина и при дизела.

На 13 юли цената на бензин А95 е била едно евро и 48 цента, а днес е евро и 54 цента за литър.

Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела - цената за литър е била едно евро и 53 цента, а днес вече е евро и 73 цента на литър, тоест 20 цента поскъпване за 13 дни.

Скок в цените на бензина и дизела в България

Интересното е обаче, че при петрола процентът на поскъпване е по-малък. Преди 13 дни цената на барел сорт „Брент” е била 83 долара за барел, за 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел.

Оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили по-малко за гориво, за да стигнем до морските вълни. И това се отчита от хората не бензиностанцията.

Собствениците на бензиностанции отчитат, че дори в началото на конфликта в Близкия Изток толкова скоростно покачване на цените не е имало. Сред тях е Николай Николов, който посочва: "Точно със 180 евро на 1000 литра е увеличението на цените за последните 10 дни. Това означава 18 евроцента на литър. От началото на войната толкова рязко и за кратко време не се беше покачвала цената".

А поскъпването на цените на едро дори още не са се прехвърлили изцяло върху колонката. Собственикът на бензиностанция Димитър Хаджидимитров казва: "Най-много се вдигна дизеловото гориво - с 30 цента за последните 20 дни. Така че на колонката се е вдигнало с 21-22 цента. Ако се задържи същата ситуация, няма примирие, няма спиране бойните действия, тези 30 цента ще ги видим на колонката".

Ценови удар - дизелът и бензинът поскъпват в Европа

Потреблението обаче не е спаднало заради поскъпването. Хаджидимитров казва, че и неговият опит показва същото.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
поскъпване цени на горивата бензин дизел
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Иран опроверга Тръмп: Не водим никакви преговори със САЩ

Иран опроверга Тръмп: Не водим никакви преговори със САЩ

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Собствениците на EV са по-щастливи от колите си в почти всяко отношение

Собствениците на EV са по-щастливи от колите си в почти всяко отношение

carmarket.bg
27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството
Ексклузивно

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Преди 14 часа
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Ексклузивно

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Преди 16 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

Преди 15 часа
Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора
Ексклузивно

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Намериха издирваното момиче на 12 г., изчезнало в София

Намериха издирваното момиче на 12 г., изчезнало в София

България Преди 1 час

Детето е напълно глухо

Франция арестува 162 души за пожарите

Франция арестува 162 души за пожарите

Свят Преди 1 час

Лекорню призова гражданите да предприемат превантивни мерки

Румъния експулсира руски дипломат

Румъния експулсира руски дипломат

Свят Преди 5 часа

На посланика са били представени останки от дрон тип „Шахед“

Ниските цени на храненето навън помагат на Слънчев бряг да остане сред най-достъпните семейни дестинации в Европа.

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

България Преди 5 часа

Българският курорт отстъпва само на Алгарве, но класацията не включва пътя и настаняването

Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

Свят Преди 6 часа

Миналата седмица Мамдани оттегли тази заплаха, признавайки, че няма законови правомощия

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Любопитно Преди 6 часа

Интелигентността има много лица – от студения аналитичен ум и светкавичната логика, през творческото въображение, до изтънчената емоционална интелигентност

Районен кмет: Бетонна ограда спаси хората в автобуса на бул. „Цариградско шосе“

Районен кмет: Бетонна ограда спаси хората в автобуса на бул. „Цариградско шосе“

България Преди 6 часа

Илиев: Този случай нагледно показва, че при удар от тежко превозно средство двойната мантинела невинаги е достатъчна

Откриха над 2,6 тона кокаин край Португалия

Откриха над 2,6 тона кокаин край Португалия

Свят Преди 7 часа

Дрогата би могла да донесе общи приходи от около 500 милиона евро

Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери

Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери

България Преди 7 часа

50-годишен моторист от Чирпан загубил управлението

Първите 7 на Sofia Summer Fest

Първите 7 на Sofia Summer Fest

Любопитно Преди 7 часа

Летният фестивал на София с изложба на Моста на влюбените

Столична община си търси нов главен архитект

Столична община си търси нов главен архитект

България Преди 7 часа

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун и дъщеря му - снимката е илюстративна.

Ким Чен-ун в черен костюм и с дъщеря си отбеляза "велика победа" за Северна Корея

Свят Преди 8 часа

На разпространени снимки се вижда дъщерята на Ким Чен-ун, да стои редом с него

Свободното място до пътника се превръща в отделна платена услуга, а не в щастлива случайност.

Авиокомпаниите печелят и от празната седалка

Парите ни Преди 8 часа

United въвежда специален ред без пътник по средата, а други превозвачи отдавна продават съседното място

Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Свят Преди 8 часа

Техеран обвини Париж в намеса във вътрешните работи на страната, а Франция осъди действията на иранските служби

<p>Кървав ужас в Париж: Мъж наръга три жени, бременна се бори за живота си</p>

Мъж наръга три жени, бременна се бори за живота си

Свят Преди 8 часа

Точните обстоятелства около атаката и мотивите на извършителя все още се изясняват

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили

Свят Преди 8 часа

Трусът е регистриран край Антофагаста на дълбочина 93 километра, засега няма данни за жертви и сериозни щети

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Летният фестивал на София с изложба на Моста на влюбените

Edna.bg

Защо поколението Z прави по-малко секс? Експерт посочва основните причини

Edna.bg

3 минути по-късно: ЦСКА върна попадението на Ботев Пд

Gong.bg

Ботев Пловдив поведе на ЦСКА с гол на Алгара

Gong.bg

Откриха издирваното 12-годишно момиче от София

Nova.bg

Кои са сигурните кандидати за президентския вот наесен

Nova.bg