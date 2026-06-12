Парламентарен контрол: Румен Радев отговори на питане за водоподаването към Гърция

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"В средносрочен план България ще продължи да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025 г., защото считаме, че е добър и рационален документ, който обхваща 5-годишен период. На негова база ще продължим да сключваме едногодишни споразумения за подаване на определени количества вода, които имаме право да променяме в зависмост от климатичните промени".

Това отговори премиерът Румен Радев на питане от Петър Петров от „Възраждане“ за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.

По думите на премиера принципът, по който ще се ръководят, е да се търси баланс между суверенитета и нуждите на България от една страна, а от друга страна - съхраняване и надграждане на стратегическите отношенията с Гърция.

Радев посочи, че България е изпълнила всичките си задължения по досегашното споразумение от 1964 г, което, по думите му, е репарационно по характер и е изтекло.

"България по никакъв начин не е задължена да подава води към Гърция, нито по силата на европейски директиви, нито по силата на международни конвенции", подчерта премиерът.

Още петима министри ще участват в петъчния парламентарния контрол.

Към министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, са отправени два въпроса, единият от които за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ "Бобов дол" и най-вече съседните населени места, а именно - с. Големо село, с. Долистово, и др.

Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря на два въпроса.

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на три въпроса, сред които за спряна актуализация на интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия, за превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление – Средец, както и за мерките за превенция на тежки пътнотранспортни произшествия.

Димитър Стоянов, министър на отбраната, ще отговаря на въпрос за връщането на транспортен самолет Ан-30 на българските ВВС, след ремонта му в Украйна.

Здравният министър Катя Ивкова ще отговаря на пет въпроса.