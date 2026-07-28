Мощно торнадо опустоши части от Уисконсин, хиляди останаха без ток

М ощно торнадо премина през североизточната част на американския щат Уисконсин, причинявайки сериозни материални щети и оставяйки над 30 000 души без електрозахранване, съобщи "Асошиейтед прес".

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Стихията е затъмнила небето посред бял ден и е принудила работещите в офис сгради да потърсят убежище в мазетата. Силните ветрове са разрушили къщи, разхвърляли са изкривени метални конструкции по магистрали и са нанесли значителни поражения на инфраструктурата.

Към снощи нямаше данни за загинали или ранени, но спасителните екипи продължават да претърсват засегнатите райони, съобщи най-високопоставеният служител на окръг Уинебаго Гордън Хинц.

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Националната метеорологична служба на САЩ потвърди, че торнадото е преминало през окръг Уинебаго, разположен на около 145 километра северозападно от Милуоки. Сериозни щети са регистрирани и в градовете Епълтън и Менаша.

Началникът на полицията в Менаша Мат Албрехт заяви, че редица жилищни и търговски сгради са били „сериозно засегнати“ от бурята.

По данни на метеоролозите торнадото се е образувало вследствие на мощна буреносна система, преминала през района на Големите езера. Според метеоролога от Националната метеорологична служба Скот Бършбек явлението е било подхранено от натрупаните горещина и висока влажност в атмосферата.

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Възстановяването на електроснабдяването може да отнеме няколко дни, предупреди Гордън Хинц. Междувременно аварийни екипи продължават работата по разчистването на щетите и възстановяването на засегнатата инфраструктура.