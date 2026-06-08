Първи политически реакции на оставката на Кандев

С лед като днес временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев изненадващо обяви в социалните мрежи, че напуска системата на вътрешното министерство, реакциите на политическите партии не закъсняха.

​Георги Кандев обяви, че напуска МВР

"Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?", запитаха от ГЕРБ с позиция, публикувана на страницата на партията във Фейсбук.

"Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си", написа Кандев при обявяването на оставката си.

Избраният от лидера на "Прогресивна България" и премиер Румен Радев вътрешен министър Иван Демерджиев, коментира, че е изненадан и е имал пълно доверие на изпълняващият длъжността главен секретар на МВР.

Кой е Георги Кандев, който хвърли оставка като шеф в МВР?

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев критикува управляващите заради оставката на Кандев.

"Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление. Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости", написа Мирчев във Фейсбук.

"Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление. Случаят "Кандев" не е кадрови епизод. Той е предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. А последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата", подчерта Мирчев.

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"Считаме, че Георги Кандев знае повече, отколкото казва и е написал, затова ще внесем искане за неговото изслушване в парламента и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за сряда", коментира зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров.

"Нямам съмнение, че от "Прогресивна България" ще гласуват против това наше предложение, което може да покаже защо промениха правилника за работа на Народното събраниое относно внасяне на искания за изслушвания", посочи Петров.

"Кандев е посочил, че не желае да бъде удобен, а ние знаем на кого не беше удобен - на Пеевски по време на служебното правителство и на борбата с купуване на гласове в предизборната кампания. Оказа се, че явно не е удобен и на настоящото правителство и ние от "Възраждане" се питаме дали това удобство не е следствие на една добра колаборация на старите и новите управляващи, каза Петър Петров.

Той обясни, че подаването на оставка от най-висшия оперативен ръководен орган на МВР винаги показва носенето на някаква отговорност. Според него обществената сигурност и борбата с престъпността изискват да имаме главен секретар на МВР, който да е на мястото си, а не да пише, че не желае да изпълнява поръчки.

"Изключително притеснителен е фактът, че след толкова заявки за борба с престъпността и притеснители случаи на престъпления главният секретар публично подава оставка и задава много въпроси, свързани с упражняване на влияние, нарушаване на принципи и удобство на политически субект", допълни Петров.

На въпрос за твърдения, че Георги Кандев подава оставка, за да бъде кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров, той коментира, че българското общество достатъчно се е нагледало на спасители. Вече имаме пример как бивш главен секретар на МВР впоследствие оглавява партия, която се определя като проевропейска - ГЕРБ. Ако това се случи, едва ли ще изненада някого, добави той. По думите му българското общество иска борба с престъпността, убийствата по пътищата, криминалната престъпност и финансовите измами, от които страдаме всички ние всеки ден.