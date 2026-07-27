Свят

Необичайна роля: Президентът на Чехия стана фотограф на Формула 1

Държавният глава на Чехия Петър Павел се появи на пистата „Хунгароринг“ с професионален апарат и официална акредитация от ФИА. Страстта му към моторните спортове не е само хоби – с кадрите си той събира хиляди евро за благотворителност

27 юли 2026, 17:00
Необичайна роля: Президентът на Чехия стана фотограф на Формула 1
Петър Павел, президент на Чешката република   
Източник: Getty Images/Premium

П етър Павел, президент на Чешката република от 2023 г., влезе в необичайна роля по време на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1. Докато високопоставените политически фигури често посещават състезанията с дипломатическа или бизнес цел, Павел пристигна на пистата „Хунгароринг“ като акредитиран фотограф.

Павел пристигна на Гран При на Унгария в събота, оборудван с официална акредитация от ФИА и професионална фотографска техника. Чешкият президент е страстен почитател както на фотографията, така и на моторните спортове, като вече е отразявал различни състезателни серии по целия свят.

През юни например Павел присъства на „24-те часа на Льо Ман“ с фотографската си техника. Той е отразявал също състезания от MotoGP и Световния шампионат за супербайк в Бърно, както и състезания от НАСКАР в САЩ и Рали Дакар в Саудитска Арабия.

Освен хоби, Павел използва фотографията си и за благотворителни каузи. Чрез търг през 2025 г. той събра 30 000 евро за организации, подкрепящи деца, самотни родители и възрастни хора.

Източник: grandepremio.com    
Петър Павел Президент на Чехия Формула 1 Гран При на Унгария Фотография Спортна фотография Моторни спортове Хунгароринг Хоби Благотворителност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени

Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

Районен кмет: Бетонна ограда спаси хората в автобуса на бул. „Цариградско шосе“

Районен кмет: Бетонна ограда спаси хората в автобуса на бул. „Цариградско шосе“

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Собствениците на EV са по-щастливи от колите си в почти всяко отношение

Собствениците на EV са по-щастливи от колите си в почти всяко отношение

carmarket.bg
27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството
Ексклузивно

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Преди 10 часа
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Ексклузивно

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Преди 11 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

Преди 11 часа
Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора
Ексклузивно

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

Свят Преди 17 минути

Украинският президент изрази надежда, че Техеран няма да увеличи подкрепата си за Москва

Румъния експулсира руски дипломат

Румъния експулсира руски дипломат

Свят Преди 1 час

На посланика са били представени останки от дрон тип „Шахед“

Столична община си търси нов главен архитект

Столична община си търси нов главен архитект

България Преди 3 часа

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун и дъщеря му - снимката е илюстративна.

Ким Чен-ун в черен костюм и с дъщеря си отбеляза "велика победа" за Северна Корея

Свят Преди 3 часа

На разпространени снимки се вижда дъщерята на Ким Чен-ун, да стои редом с него

Свободното място до пътника се превръща в отделна платена услуга, а не в щастлива случайност.

Авиокомпаниите печелят и от празната седалка

Парите ни Преди 3 часа

United въвежда специален ред без пътник по средата, а други превозвачи отдавна продават съседното място

Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Свят Преди 3 часа

Техеран обвини Париж в намеса във вътрешните работи на страната, а Франция осъди действията на иранските служби

<p>Кървав ужас в Париж: Мъж наръга три жени, бременна се бори за живота си</p>

Мъж наръга три жени, бременна се бори за живота си

Свят Преди 3 часа

Точните обстоятелства около атаката и мотивите на извършителя все още се изясняват

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили

Свят Преди 4 часа

Трусът е регистриран край Антофагаста на дълбочина 93 километра, засега няма данни за жертви и сериозни щети

По информация на украинските власти при атаката е загинал един човек, а няколко други са били ранени

Русия удари търговски кораби в Николаевска област, има жертва и ранени

Свят Преди 4 часа

Украйна определя атаката като пореден удар срещу гражданското корабоплаване, в района живее и компактна българска общност

Парите по сметките дават усещане за сигурност, но зад общата сума се крият различни семейни бюджети.

Българите трупат спестявания, но заемите растат още по-бързо

Парите ни Преди 4 часа

Депозитите на домакинствата достигат 56,4 млрд. евро а кредитите вече са 31,5 млрд. евро

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

България Преди 4 часа

Това съобщи на брифинг председателят на партията Крум Зарков

<p>Миризлива кутия от мазето&nbsp;на двойка британци се оказа истинско съкровище</p>

Зазидана тайна в стар дом донесе неочаквано богатство на двойка британци

Свят Преди 4 часа

Луиза и Дан записали момента, в който открили забравените пари при проучване на тайник в мазето

Задържаха шофьор с абсурдните 5,35 промила алкохол зад волана

Задържаха шофьор с абсурдните 5,35 промила алкохол зад волана

България Преди 4 часа

59-годишният мъж е спрян посред бял ден във Велики Преслав, полицията му отне буса

КЗК глоби фирма с близо 15 хил. евро за възпрепятстване на разследване за картел

КЗК глоби фирма с близо 15 хил. евро за възпрепятстване на разследване за картел

България Преди 5 часа

По време на проверка са били изтрити имейли и чат съобщения, свързани с разследване за предполагаеми нарушения при обществени поръчки за IT оборудване

Приетият бюджет запазва увеличението от 5% за част от възнагражденията, но не предвижда повишение на някои социални плащания.

Замразяват ли се доходите след приемането на Бюджет 2026

Парите ни Преди 5 часа

Заплатите в частния сектор продължават да растат, но част от социалните плащания остават без увеличение

Отвлякоха майка и две деца посред бял ден в Благоевград, хванаха ги край Банско

Отвлякоха майка и две деца посред бял ден в Благоевград, хванаха ги край Банско

България Преди 5 часа

Трима мъже са обвинени за отвличането на 35-годишна жена и двете ѝ деца на булевард в Благоевград. След бърза полицейска акция заподозрените са заловени край Банско и остават в ареста за 72 часа. Случаят идва след сходен инцидент и във Варна

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

„Здравей, любов моя“: Хари изненада Меган насред „Мастър шеф“, а реакцията ѝ стана хит

Edna.bg

Джулия Робъртс сред най-емоционалните гости на тайната сватба на племенницата си Ема

Edna.bg

НА ЖИВО: Дунав Русе - Лудогорец, съставите

Gong.bg

Кристиано Роналдо с мега план за Ал-Насър

Gong.bg

Автобусът, скъсал мантинела в София, минал технически преглед на 21 юли

Nova.bg

Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното на „Цариградско шосе“, има пострадали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg