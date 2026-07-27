Необичайна роля: Президентът на Чехия стана фотограф на Формула 1

П етър Павел, президент на Чешката република от 2023 г., влезе в необичайна роля по време на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1. Докато високопоставените политически фигури често посещават състезанията с дипломатическа или бизнес цел, Павел пристигна на пистата „Хунгароринг“ като акредитиран фотограф.
The Czech Republic president Petr Pavel is one of the official photographers of the #HungarianGP today 📸— Autosport (@autosport) July 26, 2026
The 64 year old is a passionate sports photographer, with a particularly focus on motorsport. pic.twitter.com/5Rrk1JwNsV
Павел пристигна на Гран При на Унгария в събота, оборудван с официална акредитация от ФИА и професионална фотографска техника. Чешкият президент е страстен почитател както на фотографията, така и на моторните спортове, като вече е отразявал различни състезателни серии по целия свят.
The President of the Czech Republic spends his vacations being a professional photographer for F1 and other motorsports.— Pubity (@pubity) July 26, 2026
Petr Pavel has full media credentials and is just there for the love of the game. pic.twitter.com/nXmMIuEGV4
През юни например Павел присъства на „24-те часа на Льо Ман“ с фотографската си техника. Той е отразявал също състезания от MotoGP и Световния шампионат за супербайк в Бърно, както и състезания от НАСКАР в САЩ и Рали Дакар в Саудитска Арабия.
Czechia president Petr Pavel was photographing the Hungarian Grand Prix this weekend 📸 pic.twitter.com/bkaHK8eEok— ESPN F1 (@ESPNF1) July 26, 2026
Освен хоби, Павел използва фотографията си и за благотворителни каузи. Чрез търг през 2025 г. той събра 30 000 евро за организации, подкрепящи деца, самотни родители и възрастни хора.