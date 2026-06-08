Кой е старши комисар Георги Кандев, който хвърли оставка като и.д. главен секретар на МВР (БИОГРАФИЯ)

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с напускането си, той се ползваше с пълното ми доверие

В ременно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев напуска системата на вътрешното министерство. Новината обяви самият той на 8 юни 2026 г. с официална позиция в социалните мрежи.

Оставката на най-висшия професионален ръководител в министерството идва броени месеци след като пое поста на 27 февруари 2026 г.

​Георги Кандев обяви, че напуска МВР

„Разбрах посланието“: Мотивите за напускането

В изявлението си главен комисар Кандев загатна за сериозен натиск и несъгласие с настоящото управление на ведомството.

„Да избирам между поста и принципите си е невънможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си“, категоричен бе Кандев.

Той подчерта, че в продължение на 30 години е носил полицейската униформа с убеждението, че законът е „гръбнакът на държавата“, а основната задача на истинския полицай е „да бъде полезен, а не удобен“. Кандев допълни, че в месеците преди изборите е доказал, че може да гарантира вота, когато има свобода на действие и подкрепа, завършвайки с думите: „за доверието на хората няма указ“.

Кой е Георги Кандев?

Георги Димитров Кандев е роден през 1975 г. в град Гоце Делчев в семейство на преподавателка и дългогодишен служител на МВР. Той е юрист и класически кариерен офицер с над четвърт век безупречна служба в структурите за сигурност.

Образование и специализация в Академията на ФБР

Кандев е сред най-висококвалифицираните кадри в системата у нас. Завършва:

Бакалавърска степен в Академията на МВР (специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“).

Магистърска степен по „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Специализация в САЩ: През 2008 г. завършва 235-ата сесия на Националната академия на ФБР в Куонтико, Вирджиния, където придобива следдипломна квалификация по „Криминално правосъдие“. Преминал е и през специализирани обучения в Европол и Европейския полицейски колеж (СЕПОЛ).

Кариерен път: От инспектор до главен секретар

Георги Кандев постъпва в системата през 1999 г. в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и последователно преминава през всички изпълнителски и ръководни нива:

1999 – 2007 г.: Инспектор в сектор „Престъпления против собствеността“ (ГДНП).

2010 – 2011 г.: Началник на сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП.

2011 – 2013 г.: Началник на сектор „Престъпления по пътищата“ в ОДМВР – София.

2014 – 2015 г.: Началник на сектор „Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия“ в ГДНП.

2021 – 2023 г.: Директор на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Благоевград.

Дипломатическа мисия: Изпълнявал е длъжността полицейски аташе на България в Република Сърбия и Република Черна гора.

Награди и чисто досие

За професионалните си постижения главен комисар Кандев е награждаван общо 19 пъти от ръководството на МВР, включително 5 пъти от министъра на вътрешните работи и 2 пъти от главния секретар.

Той е два пъти носител на колективната награда „Полицай на годината“ (през 2002 и 2004 г.) и притежава „Почетен знак на МВР III степен“. По време на цялата си 30-годишна служба в структурите на вътрешното ведомство срещу него никога не са налагани дисциплинарни наказания.