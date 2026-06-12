Радев за "Боташ": Турция е съгласна на преговори, защото иска да задълбочим сътрудничеството си

"Турция има желание да предоговори съществуващите договорености с България, като целта е двете държави да задълбочат сътрудничеството си не само в газовата сфера, но и в областта на преноса на електрическа енергия". Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в кулоарите на парламента след петъчния парламентарен контрол.

Ердоган е дал указания въпросът за "Боташ" да бъде решен възможно най-скоро

Повод за коментара му стана въпрос дали темата за предоговаряне на договора с турската държавна енергийна компания „Боташ“ е била обсъдена по време на срещата му с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.

„Турската страна иска да предоговоря, защото има желание да задълбочим нашето енергийно сътрудничество не само в газовата сфера, но и в преноса на електрическа енергия“, посочи Радев.

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Премиерът подчерта, че между София и Анкара съществува взаимна заинтересованост от разширяване на енергийното партньорство.

Според него подобно сътрудничество би могло да има стратегическо значение за региона, особено на фона на усилията за диверсификация на енергийните доставки и засилване на свързаността между съседните държави.

Темата за договора с „Боташ“ остава сред най-коментираните в енергийния сектор. Споразумението беше сключено с цел да осигури достъп на България до инфраструктурата на турската компания за доставка и регазификация на природен газ. Впоследствие обаче то предизвика политически спорове и критики заради финансовите параметри и поетите ангажименти.

Радев не навлезе в конкретни детайли относно евентуалните промени в договора, но отбеляза, че разговорите са част от по-широк диалог за бъдещото развитие на двустранните отношения в енергетиката.

Обсъжда се и нова железопътна връзка

Освен енергийните теми, България и Турция обсъждат и възможности за подобряване на транспортната свързаност между двете държави.

„Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, ние имаме същия интерес“, коментира министър-председателят.

По думите му се разглежда идеята за изграждане на втора железопътна линия между България и Турция. Подобен проект би могъл да увеличи капацитета за превоз на пътници и товари и да улесни движението по един от най-натоварените транспортни коридори в региона.

В последните години товарният трафик между Европа и Азия през българо-турската граница бележи устойчив ръст, а модернизирането на железопътната инфраструктура се разглежда като ключов елемент за развитието на търговските връзки и подобряването на логистичните възможности.

Очаква се разговорите между София и Анкара да продължат и през следващите месеци, като фокусът ще бъде поставен върху конкретните параметри на бъдещото енергийно и транспортно сътрудничество между двете съседни държави.