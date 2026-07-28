Свят

Путин призова Армения да проведе референдум за членство в ЕС

По време на разговор с Никол Пашинян руският президент настоя допитването да бъде организирано възможно най-скоро на фона на нарастващото напрежение между Москва и Ереван

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 06:52
Путин призова Армения да проведе референдум за членство в ЕС
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин е призовал Армения да организира национален референдум за евентуалното си присъединяване към Европейския съюз. Това е станало по време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, съобщиха от Кремъл.

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Според официалното изявление на Кремъл Путин е „подчертал необходимостта от провеждане възможно най-скоро на национален референдум за членството на Армения в Европейския съюз“.

От своя страна Пашинян е заявил, че подобно допитване е „възможно само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз“, съобщиха от кабинета на арменския премиер.

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През последните месеци Армения все по-ясно се ориентира към задълбочаване на отношенията със западните си партньори под ръководството на Пашинян.

След като неговата партия спечели парламентарните избори през юни, правителството потвърди намерението си да продължи курса към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз.

Тази политика доведе до сериозно изостряне на отношенията между Ереван и Москва. Русия наложи санкции на Армения, а руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти.

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Напрежението между двете страни се засилва на фона на постепенното дистанциране на Армения от традиционния ѝ съюзник Русия и усилията на страната да разшири връзките си с Европейския съюз и други западни партньори.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Армения Русия Европейски съюз Владимир Путин Никол Пашинян Референдум Членство в ЕС Отношения Армения-Русия Санкции Геополитика
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