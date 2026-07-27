Румъния експулсира руски дипломат

Р умъния нареди експулсирането на служител на руското посолство като „твърд отговор“ след поредица от нарушения на нейното въздушно пространство с дронове.

Страната, която граничи с Украйна, свали три безпилотни летателни апарата в рамките на три дни в края на миналата седмица, а днес беше регистрирано ново навлизане на дрон.

Руският посланик Владимир Липаев е бил уведомен за решението да бъде обявен член на дипломатическата мисия за „нежелан“, като той трябва да напусне страната в срок от пет дни, съобщи румънското Министерство на външните работи.

Нова въздушна тревога: Румъния свали дрон край Дунав

На посланика са били представени останки от дрон тип „Шахед“, използван от руската армия срещу Украйна и свален от румънски изтребител F-16, предаде АФП.

От началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Румъния често се сблъсква с навлизане на дронове, част от които са падали на нейна територия.

През май дрон се разби върху жилищна сграда, като рани двама души. НАТО и Европейският съюз обвиниха Русия и я предупредиха да не допуска нови нарушения.

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

През 2025 г. румънският парламент прие закон, който позволява на страната да сваля дронове, нарушаващи въздушното ѝ пространство.