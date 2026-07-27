Свят

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

Зеленски благодари за „важния сигнал за подкрепа“

Николай Киров Николай Киров

27 юли 2026, 21:48
Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

Б ританският премиер Анди Бърнам проведе първата си среща с украинския президент Володимир Зеленски в британска военноморска база. Бърнам обеща нова технология за заглушаване „Stone Cloak“, която да помогне за защитата на украинските дронове на бойното поле.

Срещата се състоя на кея и на борда на самолетоносач в южния град Портсмут и е първата двустранна среща на Бърнам с чуждестранен лидер. Тя се провежда преди визитата на Зеленски във Вашингтон на 28 юли, насочена към прекратяване на четиригодишната война с Русия, предаде АФП.

Великобритания предава на Украйна секретна технология срещу руските дронове

„Ние сме с Украйна на 100%. Аз лично съм с вас на 100%, господин президент“, каза Бърнам на Зеленски, след като двамата си стиснаха ръцете на кея.

Зеленски благодари на Бърнам за „важния сигнал за подкрепа“ и заяви, че го е поканил да посети Украйна, след като двамата лидери разговаряха по телефона няколко часа след встъпването в длъжност на новия премиер.

Бърнам обеща, че Великобритания ще „изпълни всеки ангажимент, който страната е поела към Украйна“, и настоя, че Лондон „прави още една крачка напред“, като „предоставя нова, разработена във Великобритания технология за заглушаване, която да защитава украинските дронове“, докато Москва и Киев засилват ударите с дронове и ракети.

„Това ще им помогне да поразяват целите си и ще спаси украински животи. То също така показва какви иновации могат да създадат нашите индустрии заедно“, каза Бърнам.

След това Зеленски написа в X, че е „благодарен“ на Великобритания за „днешното решение да предостави на Украйна технологии за електронна война“, които „със сигурност ще бъдат полезни на бойното поле“.

Двамата лидери се срещнаха на борда на флагманския британски самолетоносач HMS Queen Elizabeth и разговаряха с военнослужещи, участващи в обучението на украински войници.

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„Великобритания стои рамо до рамо с Украйна и нашата подкрепа остава непоколебима. Русия не трябва да се съмнява в нашата решителност и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дълготраен и справедлив мир за Украйна“, заяви Бърнам.

Лондон обяви, че ще сподели с Киев информация за нова, изпитана в бойни условия способност за електронно заглушаване, наречена „Stone Cloak“.

Според британското правителство монтираните към дронове военни устройства с размер на таблет могат да затруднят руските системи за противовъздушна отбрана при проследяването и насочването към тези оръжия по време на полет.

Хиляди от тези заглушители, разработени в рамките на 100-годишен пакт за партньорство между двете страни, вече са били предоставени на Киев, според Лондон.

След внедряването им и евентуалното им масово производство в Украйна технологията „Stone Cloak“ ще бъде включена в следващото поколение британски способности за удари в дълбочина, посочи британското правителство.

„Stone Cloak“ е пример за най-доброто от британските иновации, доказани на фронтовата линия, и ще бъде от решаващо значение за защитата на сигурността и на двете ни държави“, посочи Бърнам.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Анди Бърнам Володимир Зеленски военна помощ
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