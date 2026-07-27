Откриха 300 бомби от Втората световна воийна и тонове токсични отпадъци в Атина

О коло 300 неизбухнали бомби от Втората световна война, изтекли горивни отлагания и опасни материали, сред които и азбест, бяха открити при мащабен проект за почистване на територията на бившето международно летище "Елинико" в гръцката столица Атина. В южното предградие в момента се реализира един от най-големите проекти за градско възстановяване в Европа, а многомилионната операция по рекултивация на почвата е задължително условие за стартирането на мащабните инфраструктурни дейности, съобщава „Катимерини“.

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Според данни на компанията инвеститор Lamda Development, до момента са извлечени около 270 тона нефтопродукти, включително авиационно гориво, дизел и бензин, натрупани в почвата и подпочвените води. Замърсяването е резултат от десетилетия експлоатация на горивни съоръжения с течове, както и от дейността на бивша американска военна база, която е функционирала независимо от цивилното летище до 1993 г.

Особено внимание предизвика откриването на стотиците авиационни бомби, които бяха безопасно извадени и обезвредени от специализирания сапьорски батальон на гръцката армия. Опасните находки са остатък от историята на района по време на германската окупация, когато съоръжението е било използвано като военна база и е подлагано на масирани бомбардировки от съюзническите сили заради стратегическото си значение.

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Екологичното прочистване на терена се извършва със специализиран персонал и по най-съвременни методи за филтрация, като само през 2025 г. са обработени 52 000 кубични метра замърсени подпочвени води. Успешната рекултивация ще проправи пътя за пълното преобразяване на терена от 6200 декара, върху който предстои да бъдат изградени жилищни комплекси, хотели, търговски зони, спортни съоръжения и огромен столичен парк.