България

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

В личен разговор доскорошният главен секретар е изтъкнал само лични причини за напускането си

9 юни 2026, 20:57
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„Очевидно има подготвен от по-напред политически ход, който в случая се реализира”.

Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод изненадващото напускане на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Тъй като не са му изложени конкретни аргументи и мотиви, вътрешният министър определи като неуместно да обяснява „какво иска да каже лирическият герой в случая”.

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Демерджиев допълни, че е коректно, „след като си казал такива думи, да направиш следващата крачка и да обясниш какво си имал предвид”.

Вътрешният министър обясни и защо е пожелал на доскорошния си подчинен успех в бъдещата политическа кариера. Той изтъкна, че като адвокат може да направи връзка между фактите, които сочат точно към такова развитие.

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Според Демерджиев оставката не е подадена още при встъпването му в длъжност, „защото може би беше по-далече от времето, в което трябва да се реализира”.

Въпреки всичко вътрешният министър благодари на Кандев за работата му в МВР до момента, „независимо от начина, по който приключиха нещата”.

Източник: NOVA    
Иван Демерджиев Георги Кандев МВР
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