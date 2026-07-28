Загадка обхвана САЩ: Кой "отрови" голф игрището на Мичиган?

Всичките 18 грийна и тренировъчната зона за пътинг на престижното игрище на University of Michigan са станали оранжеви заради предполагаем умишлен вандализъм. Университетът разследва случая и подозира химическа атака.

Основната следа е видеозапис, на който се вижда човек с шапка и качулка, който пълни контейнери на екипа по поддръжката с неизвестен химикал. Полицията все още не е установила извършителя.

Щетите засягат историческо игрище, проектирано от Алистър Макензи (архитектът на Augusta National), а възстановяването може да струва значителни средства. Експерти по тревни настилки вече помагат за оценка и възстановяване на зелените площи.

A Mystery Consumes a Michigan Golf Course: Who Turned the Grass Orange? - WSJ https://t.co/3xs12NUtnB — Allen Mendenhall (@allenmendenhall) July 26, 2026

Голфърите се опитват да разплетат скандала около прочутото игрище на University of Michigan: Очевидно това е била комунистическа конспирация. Или пък дело на привърженици на съперниците Ohio State University и Michigan State University. Това се посочва в публикация на

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Университетът разкри проблема този месец чрез спешен имейл, в който поиска информация за „неочакван проблем“, засегнал игрището. „През последните няколко дни преживяхме непредвидено и изключително необичайно влошаване на цвета на нашите повърхности за пътинг“, се казваше в съобщението.

Повредите са били достатъчно сериозни, за да може игрището временно да намали таксите за голфъри, които не са свързани с университета, съобщиха служители на Мичиган. Университетът подозира умишлена намеса и заяви, че неговият отдел за обществена безопасност и сигурност е изпратил служители да разследват случая. Не бяха предоставени допълнителни подробности.

Андрю Ромиг, генералният мениджър на игрището, отказа да коментира по имейл, както и когато беше потърсен на тренировъчния грийн. Той насочи въпросите към отдела за обществена безопасност, позовавайки се на продължаващото разследване.

Говорител на отдела потвърди, че на голф игрището е извършен акт на вандализъм, но отказа да предостави повече информация заради текущото разследване.

Гордост за университета, игрището е проектирано преди близо 100 години от един от най-прочутите архитекти в историята на голфа, Алистър Макензи. То е едно от малкото проектирани от Макензи игрища в САЩ, като най-известното сред тях е Augusta National Golf Club, домакин на ежегодния турнир „Мастърс“.

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Голф игрищата често стават мишена на протести и вандализъм

Голф игрищата отдавна са обект на протести и вандалски прояви. Активисти исторически са насочвали действията си срещу игрища по време на професионални турнири, като понякога са ги определяли като символи на неравенството или са критикували използването на вода.

Случват се и химически атаки и умишлени повреди, нещо, с което югоизточната част на Мичиган вече е запозната.

През 2023 г. някой се е промъкнал на частното Detroit Golf Club и е разлял химикала глифозат върху грийните на 11-а и 12-а дупка. Клубът, който е домакин на ежегодно състезание от PGA Tour, е трябвало да похарчи десетки хиляди долари за подмяна на тревната настилка, тъй като инцидентът се е случил малко преди турнира.

Полицията в Детройт е разследвала случая, но не са били извършени арести.

„За съжаление, подобни неща се случват малко по-често, отколкото мисля, че хората биха искали да признаят“, каза Сам Мойнихан, директор по агрономията в клуба в Детройт. Той добави, че химическите атаки често са дело на недоволен служител или евентуално на собственик на съседен имот.

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Голфърите останаха озадачени от оранжевите грийнове

В един скорошен петъчен ден голфърите на игрището в Мичиган бяха озадачени от ситуацията. Университетът е провел турнири по-рано през седмицата, преди да изпрати имейла до обществеността, и според служители и играчи никой не е имал сериозни оплаквания относно състоянието на грийните.

Просто изглеждаха странно, каза Джош Крайтър, студент по бизнес в университета, след като приключи своя рунд.

„Минах покрай тях преди няколко дни и изглеждаха оранжеви. Помислих си, че просто умират от жегата“, каза 26-годишният мъж.

Служители заявиха, че са били повредени всичките 18 грийна, както и тренировъчната зона за пътинг до клубната сграда. Работниците по поддръжката са оставили тревата да израсне повече от обичайното, за да започне постепенно да възвръща нормалния си цвят, каза един от служителите.

Били извикани експерти по тревни настилки от различни места, за да помогнат. Сред тях са специалисти от Arcadia Bluffs Golf Club, известно публично игрище в северната част на Мичиган, както и от Michigan State University, обичаен ожесточен съперник на училището от Ан Арбър.

И двете организации са били на място в средата на юли, за да оценят щетите. Бил забелязан и разследващ служител от университетската полиция, който разговарял със служители.

Говорител на Мичиганския държавен университет отказа да коментира работата по игрището на Мичиган.

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Разследването разполага с една основна следа

Инцидентът, довел до вандализма, е станал повече от седмица преди университетът да изпрати имейла до обществеността, според служители и кратък полицейски доклад по случая.

На 15 юли сутринта служител е съобщил на университетската полиция, че „някой умишлено е повредил университетска собственост“, според обобщен доклад, публикуван онлайн от университета. В доклада се посочва, че щетите са били нанесени в средата на сутринта на 4 юли.

Полицията засега отказва да публикува пълно копие на доклада за инцидента, позовавайки се на продължаващото разследване.

Има обаче една важна следа.

Хора, запознати със случая, твърдят, че съществува видеозапис на човек, който се намира в района и пълни контейнери, използвани от екипа по поддръжката, с някакъв вид химикал. Човекът е носел шапка с качулка върху нея, което е затруднило идентифицирането му от полицията.

Местната прокуратура все още не е получила искане за издаване на заповед по случая, заяви нейна говорителка в сряда.

Каквато и да е причината, химическите атаки, които водят до сериозно обезцветяване на грийните, могат да струват много скъпо, особено защото поддръжката на тревните настилки е едновременно изкуство и наука, според агрономи и служители на голф игрища.

„Може да стане доста скъпо. Надявам се да хванат човека, който го е направил“, каза Мойнихан, агрономът от Detroit Golf Club, относно възстановителните разходи след неправилно използване на химикали.