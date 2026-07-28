Промените в Изборния кодекс ще бъдат разгледани на второ четене в правната комисия

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О чаква се през тази седмица Народното събрание да направи последната стъпка към приемането на промените в Изборния кодекс. Преди да бъдат внесени за окончателно гласуване в пленарната зала, текстовете ще бъдат разгледани на второ четене от парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси.

Депутатите са пред финално гласуване на промените в Изборния кодекс

Измененията са обединени в общ законопроект, изготвен въз основа на четири законопроекта, които вече получиха подкрепа на първо четене.

Сред основните промени е възстановяването на машинното гласуване във вида, в който то се прилагаше през 2021 г. Ако текстовете бъдат окончателно приети, с хартиени бюлетини ще се гласува само в секциите с до 300 избиратели, а във всички останали вотът ще се провежда изцяло с машини.

На първо четене: Парламентът прие промените в Изборния кодекс

Законопроектът предвижда още отпадане на изборния район „Чужбина“, както и премахване на действащото ограничение за разкриване на максимум 20 избирателни секции в държави извън Европейския съюз.

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

Предлага се също разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), като целта е да се подобри организацията и координацията на изборния процес.