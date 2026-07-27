Иран опроверга Тръмп: Не водим никакви преговори със САЩ

Г оворителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви твърдо в понеделник, че Иран напълно контролира Ормузкия проток и не води, нито пък търси преговори със САЩ, предава „Ал-Джазира“.

„В момента разговаряме с Иран“, каза пък днес президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери, добавяйки: „Водим добри разговори.“

Той подчерта, че „могат да се случат и добри неща“.

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„Те нямаше да поискат срещата, ако се представяхме зле. Единствената причина, поради която искат да се срещнат, е, че ги удряме много силно“, каза Тръмп.

Преди това той заяви пред „Аксиос“, че САЩ водят „много задълбочени преговори“ с Иран

„Ако не се получат резултати, ще се върнем към много силни военни действия“, посочи Тръмп.

По думите му, той е спрял атаките срещу Иран в петък, защото страните, действащи като посредници за прекратяване на конфликта, са го помолили за това:

„Всички хора, които се занимават с Иран, ме помолиха: „Не стреляй“.

На въпрос, колко време е готов да даде на дипломацията, той отговори: „Не много време. Или ще се развие бързо, или изобщо няма да се случи“.

Това се случва, след като САЩ преустановиха атаките срещу Иран през уикенда.

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Междувременно американски служител заяви пред „Ройтерс“, че от военното командване са казали на президента, че целите им в Иран се изчерпват.

Освен това председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн е изразил загриженост относно намаляването на боеприпасите за противовъздушна отбрана.