Франция арестува 162 души за пожарите

В ъв Франция арестуваха 162 души във връзка с предполагаеми умишлени палежи, свързани с горски пожари, от 6 юли насам, докато страната се справя с безпрецедентен сезон на пожари, съобщи вътрешният министър Себастиен Лекорню.

„От 6 юли насам вече са извършени 162 ареста“, написа Лекорню в X.

Той добави, че „силите за сигурност са напълно мобилизирани за установяването на извършителите на палежи. Те ще бъдат открити, арестувани и ще понесат отговорност за действията си пред съда“.

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Министърът заяви, че от началото на годината Франция вече е регистрирала 13 566 горски пожара или огнища, като са изгорели 116 085 хектара, което надхвърля предишния рекорд от 72 000 хектара през 2022 г.

Лекорню посочи, че 9 от 10 горски пожара са причинени от човешка дейност, а повечето са резултат от небрежност – например изхвърлени цигарени фасове, барбекюта или строителни дейности, извършвани без необходимите предпазни мерки.

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Той призова гражданите да предприемат превантивни мерки, включително да отлагат строителни дейности при висок риск от пожари, да почистват растителността около имотите си и да избягват пушенето в близост до суха растителност.

Министърът допълни, че някои пожари са били умишлено предизвикани, като подчерта, че палежът е престъпление, което според френското законодателство се наказва с до 15 години затвор.