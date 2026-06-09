Емил Дечев за оставката на Георги Кандев: Това напускане е леко обезпокоително

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Всяка смяна на главния секретар на МВР е сериозна промяна, чието отражение бързо се усеща по всички нива в системата. Това заяви бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев в ефира на „Здравей, България“, коментирайки оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

„Всяка смяна на главния секретар на МВР е голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно. Изповядвам идеята, че, за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Единственото ограничение трябва да бъде законът. Нищо друго“, заяви Дечев.

Той обясни, че по време на съвместната им работа е следвал именно този принцип.

„Направих точно това – дадох пълна свобода на действие на главния секретар. Не съм ограничавал по никакъв начин медийните му изяви, нито активността му в социалните мрежи. Считам, че това му даде възможност да разгърне целия си професионален потенциал и заедно да постигнем добри резултати“, категоричен беше бившият вътрешен министър.

По думите му двамата са разговаряли след като Георги Кандев е обявил решението си да напусне поста.

„Беше много развълнуван. Сподели ми, че му трябва малко време, преди да говори повече, така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му“, посочи Дечев.

Той призна, че развитието на ситуацията го тревожи заради възможните последици върху кадровата политика в МВР.

„На този етап не съм забелязал големи кадрови промени в МВР сред хората, които заедно с моя екип назначихме като директори на главни и областни дирекции. Мисля, че съвсем скоро ще разберем дали ще има такива промени. За мен лично това напускане е леко обезпокоително именно от гледна точка на гарантирането на кадровите промени, които направихме. Но предстои да видим“, допълни той.

Дечев определи като безспорен успех действията на полицията по издирването и залавянето на Васил Михайлов, придобил известност като „прокурорския син“.

„Истината е, че примката около него постепенно се затягаше. Бях сигурен, че ще бъде заловен. Никога не съм се съмнявал в това. Единственият въпрос беше кога. Причината да се укрива толкова дълго успешно е, че е бил подпомаган – както от свои приятели мъже, така и от жени. Той в никакъв случай не е наивен или глупав човек. Знае много добре как се укрива човек успешно“, обясни Дечев.

Бившият министър коментира и задържането в Белград на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, като подчерта, че основната заслуга е на сръбските власти.

„В случая с господин Мавродиев задържането е заслуга на сръбските полицейски органи, а не на българските. В крайна сметка господин Мавродиев е летял от Дубай към Белград, без да преминава през България. Така че тук заслугата е на сръбските полицейски служби“, категоричен беше Дечев.

Той се спря и на трагичния инцидент на „Челопешко шосе“, при който загинаха четирима души.

„Попринцип полицията разполага с много информация, която, ако има желание да използва за нуждите на обществения ред и вътрешната сигурност, би могла да помогне за предотвратяването на подобни човешки трагедии, каквато е и тази“, подчерта бившият вътрешен министър.

Според него именно превенцията и навременната реакция на институциите са сред ключовите фактори за ограничаване на подобни тежки инциденти и за повишаване на общественото доверие в работата на МВР.