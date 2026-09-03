Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново излизат на протест

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М есец след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив негови близки отново излизат на протест с искане за справедливост.

Единият от непълнолетните, задържани за убийството на Георги Кузев, обжалва ареста си

Те ще се съберат пред Съдебната палата в града, а само минути след началото на протеста Апелативният съд трябва да разгледа жалбата на един от тримата нови задържани по случая.

Тримата са непълнолетни - две момчета на 17 години и едно на 15 години. Първоначално те са били разпитани като свидетели по разследването.

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След анализ на видеозаписи и събиране на нови свидетелски показания прокуратурата е преценила, че има достатъчно доказателства за евентуалното им участие в побоя над 37-годишния мъж.

С последните задържания обвиняемите по случая вече са осем - шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

На всички е наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Те са обвинени в умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

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Близките на Георги Кузев настояват за справедливост и очакват яснота около всички обстоятелства, довели до трагедията на Младежкия хълм.