Огромен пожар на плаж Каваци изпепели заведение

П ожарът, избухнал по-рано днес в ресторант на плаж „Каваци“ край Созопол, е локализиран. В гасенето на огъня са участвали два противопожарни автомобила и шестима огнеборци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
По първоначални данни огънят е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което бързо се е разпространил и е обхванал целия ресторант.
При инцидента няма пострадали.
Пожарът е предизвикал гъсти кълба черен дим, които са се издигнали високо над плажа и са били видими от километри. За инцидента сигнализираха притеснени плажуващи.
На място са били изпратени два противопожарни автомобила с шестима огнеборци. Те са предприели действия за ограничаване на огъня и предотвратяване на разпространението му към съседните обекти по плажната ивица.
Огнеборците са били допълнително затруднени в борбата с пламъците заради бутилки, изпускащи газ, които още повече разгаряли пламъците. След потувашането на огъня от ресторанта буквално не е останало нищо, информира "Фокус".
Предстоят огледи на място, които да дадат повече информация за причните за разразилия се пожар, както и да дадат по-ясна количествена стойност на нанесените щети.
Районът около ресторанта е бил отцепен, а хората в заведението са били изведени навреме.
Зрител на NOVA по-рано е изпратил видео, за което посочва, че е заснето на плаж „Смокиня“. На кадрите се вижда гъстият дим от пожара.
Плажовете „Каваците“ и „Смокиня“ се намират непосредствено един до друг, поради което димът от пожара е бил видим и от съседната плажна ивица.
Това е вторият подобен инцидент в района в рамките на няколко дни. БТА припомня, че на 29 август неизправен хладилник е причинил пожар в друго крайбрежно заведение в Созопол.
Пламъците са предизвикали силно задимяване и са се разпространили към близко разположени хотели и почивни бази. Това е наложило евакуацията на летовници.
При пожара тогава е изгоряла напълно и дървената фасада на базата на Българския Червен кръст в града.
Пожар изпепели крайбрежен ресторант в Созопол (СНИМКИ)
Пожар пламна в близост до хотели в Слънчев бряг