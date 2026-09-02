Огромен пожар на плаж Каваци изпепели заведение

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П ожарът, избухнал по-рано днес в ресторант на плаж „Каваци“ край Созопол, е локализиран. В гасенето на огъня са участвали два противопожарни автомобила и шестима огнеборци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По първоначални данни огънят е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което бързо се е разпространил и е обхванал целия ресторант.

При инцидента няма пострадали.

Пожарът е предизвикал гъсти кълба черен дим, които са се издигнали високо над плажа и са били видими от километри. За инцидента сигнализираха притеснени плажуващи.

На място са били изпратени два противопожарни автомобила с шестима огнеборци. Те са предприели действия за ограничаване на огъня и предотвратяване на разпространението му към съседните обекти по плажната ивица.

Огнеборците са били допълнително затруднени в борбата с пламъците заради бутилки, изпускащи газ, които още повече разгаряли пламъците. След потувашането на огъня от ресторанта буквално не е останало нищо, информира "Фокус".

Предстоят огледи на място, които да дадат повече информация за причните за разразилия се пожар, както и да дадат по-ясна количествена стойност на нанесените щети.

Районът около ресторанта е бил отцепен, а хората в заведението са били изведени навреме.

Зрител на NOVA по-рано е изпратил видео, за което посочва, че е заснето на плаж „Смокиня“. На кадрите се вижда гъстият дим от пожара.

Плажовете „Каваците“ и „Смокиня“ се намират непосредствено един до друг, поради което димът от пожара е бил видим и от съседната плажна ивица.

Това е вторият подобен инцидент в района в рамките на няколко дни. БТА припомня, че на 29 август неизправен хладилник е причинил пожар в друго крайбрежно заведение в Созопол.

Пламъците са предизвикали силно задимяване и са се разпространили към близко разположени хотели и почивни бази. Това е наложило евакуацията на летовници.

При пожара тогава е изгоряла напълно и дървената фасада на базата на Българския Червен кръст в града.

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