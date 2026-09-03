Депутатите изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорната реформа и оставката на Ангел Кунчев

З дравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание заради планираната оптимизация в администрацията на Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции.

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Повод за изслушването пред депутатите са предложенията за реформа, които предизвикаха вълна от критики от страна на политици и експерти.

Планираните промени вече доведоха и до поредица от уволнения и оставки в системата. Най-знаковата сред тях е тази на доц. Ангел Кунчев, който се отказа от поста главен държавен здравен инспектор в знак на несъгласие с готвените промени.

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След оставката му между Кунчев и министър Ивкова се разрази публичен спор. Здравният министър отправи обвинения по негов адрес, които той категорично отхвърли.

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Очаква се по време на изслушването в парламентарната здравна комисия Катя Ивкова да представи мотивите за планираната оптимизация и да отговори на въпроси на депутатите за последиците от реформата и напрежението, което тя предизвика в здравната система.