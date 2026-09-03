България

Депутатите изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорната реформа и оставката на Ангел Кунчев

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 07:24
Депутатите изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорната реформа и оставката на Ангел Кунчев
Източник: Министерство на здравеопазването

З дравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание заради планираната оптимизация в администрацията на Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции.

„Чистка няма“: заяви здравният министър

Повод за изслушването пред депутатите са предложенията за реформа, които предизвикаха вълна от критики от страна на политици и експерти.

Планираните промени вече доведоха и до поредица от уволнения и оставки в системата. Най-знаковата сред тях е тази на доц. Ангел Кунчев, който се отказа от поста главен държавен здравен инспектор в знак на несъгласие с готвените промени.

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка

След оставката му между Кунчев и министър Ивкова се разрази публичен спор. Здравният министър отправи обвинения по негов адрес, които той категорично отхвърли.

Министър Ивкова: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент

Очаква се по време на изслушването в парламентарната здравна комисия Катя Ивкова да представи мотивите за планираната оптимизация и да отговори на въпроси на депутатите за последиците от реформата и напрежението, което тя предизвика в здравната система.

Редактор: Василена Василева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

3 септември: Скритата драма с полет 7081 във Варна

3 септември: Скритата драма с полет 7081 във Варна

Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново излизат на протест

Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново излизат на протест

Зеленски променя системата за тревога: Жълто за дронове, червено за ракети

Зеленски променя системата за тревога: Жълто за дронове, червено за ракети

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 21 часа
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 21 часа
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 20 часа
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Депутатите избират окончателно новия управител на НЗОК

Депутатите избират окончателно новия управител на НЗОК

България Преди 9 минути

Двама са кандидатите за поста, а за подуправител е номиниран само един

Джак Никълсън, Марк Уолбърг и Леонардо ди Каприо по време на снимките на култавия трилър „От другата страна“ на Мартин Скорсезе

Урок по страх: Как Джак Никълсън извади истински пистолет срещу Ди Каприо

Свят Преди 31 минути

Човекът от реквизита предупреждава Ди Каприо преди съвместна сцена в „От другата страна“. Плашещата импровизация с истински оръжия на Джак Никълсън вкарва по-младия му колега в истинска 24-часова паническа атака пред камерите

Внимавайте днес за народните поличби за есента, църквата почита Св. Антим

Внимавайте днес за народните поличби за есента, църквата почита Св. Антим

Любопитно Преди 1 час

На 3 септември Църквата почита Св. мъченик Антим, дал живота си за вярата. Народните поличби за деня разкриват какви ще са предстоящата есен и реколтата според сутрешната роса, мъглата и жеравите

“Игри на волята”

Трима от племето на Канарите ще се борят за оставането си в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Жани, Кристина и Йоанна получиха най-много гласове край огъня

Защо инвеститорите започват да следят нервно пазарите на облигации?

Защо инвеститорите започват да следят нервно пазарите на облигации?

Свят Преди 9 часа

Американският държавен дълг поскъпва като доходност на фона на инфлационните и бюджетните рискове

Норвегия задържа руски кораб заради дълг от $4,22 млрд. към „Нафтогаз“

Норвегия задържа руски кораб заради дълг от $4,22 млрд. към „Нафтогаз“

Свят Преди 9 часа

Норвежки съд е разпоредил корабът да не напуска местоположението си заради неизпълнено арбитражно решение срещу Русия

<p>Русия срещу НАТО в &bdquo;сивата зона&ldquo; -&nbsp;Литва поиска адекватен отговор</p>

Каунас призова НАТО за адекватен отговор на руски хибридни атаки

Свят Преди 9 часа

Вилнюс изрази безусловна солидарност с Германия и настоя за адекватен отговор на заплахите

Откриха тялото на човек от преобърналия се край Гирне кораб

Откриха тялото на човек от преобърналия се край Гирне кораб

Свят Преди 10 часа

Севернокипърският транспортен министър е уволнен

Си Цзинпин

Си Цзинпин: Китай се противопоставя на „чуждестранната намеса“ в Близкия изток

Свят Преди 10 часа

Китайският президент направи изявлението по време на първото си посещение в Египет от десет години

Подводница е на път за Израел от Германия

Подводница е на път за Израел от Германия

Свят Преди 10 часа

Доставката съвпада с първото изпитание от германския флот на израелската ракетна система „Лора“

Полицаи реагират на извънредна ситуация в начално училище в Уейнсбъро, щата Вирджиния

Стрелба в начално училище в САЩ, 6-годишно дете рани учителка

България Преди 10 часа

Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не се смятат за животозастрашаващи

Черна статистика от Конго: Над 3000 жертви на смъртоносната епидемия от ебола

Черна статистика от Конго: Над 3000 жертви на смъртоносната епидемия от ебола

Свят Преди 11 часа

В Демократична република Конго са потвърдени 6186 случая, а смъртността достига 48,6%

Бенямин Нетаняху

Бенямин Нетаняху: Няма да се изтеглим от ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

Израелският премиер заяви, че войските ще останат на настоящата линия, докато „Хамас“ не бъде напълно разоръжен

48-годишен офталмолог с инсулт беше транспортиран по въздух от Видин до София

48-годишен офталмолог с инсулт беше транспортиран по въздух от Видин до София

България Преди 12 часа

Пациентът е стабилизиран във видинската болница и откаран в УМБАЛ „Св. Анна“ за продължаване на лечението

Полицейски дрон проверява самолет на летище Лайпциг/Хале

Двама с руски паспорти са заподозрени за опита за атентат на летището в Лайпциг

Свят Преди 12 часа

Единият е беларуски гражданин, а другият е сочен като логистик и инструктор на операцията

Доналд Тръмп

Президентът на САЩ предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп"

Свят Преди 12 часа

Идеята идва дни след като президентът подписа заповед за преименуването на езерото Онтарио на „Езеро Америка“.

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 3 септемви, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 3 септември, четвъртък

Edna.bg

Напрежение! Стюард се радва на головете на Левски - подгониха го, полетяха седалки (видео)

Gong.bg

Александър Тунчев: Арда има едни от най-добрите български футболисти

Gong.bg

Опит за изнасилване в Стара Загора? Двама мъже задържаха заподозрян до идването на полицията

Nova.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на посещение в България

Nova.bg