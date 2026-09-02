Свят

Подводница е на път за Израел от Германия

Доставката съвпада с първото изпитание от германския флот на израелската ракетна система „Лора“

2 септември 2026, 21:13
Подводница е на път за Израел от Германия
Източник: БТА
  • Израелските ВМС ще получат последната от шестте германски подводници от този тип – „ИНС Дракон“, която вече отплава от Кил към Израел.
  • Доставката съвпада с първото изпитание от германския флот на израелската ракетна система „Лора“ с обсег над 500 км, подчертавайки задълбочаването на стратегическото партньорство между двете страни.
  • Сделката е спорна заради възможността подводниците да бъдат преоборудвани с ядрено оръжие, както и заради критиките към германския износ на оръжия за Израел на фона на войната в Газа.

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Израелските военноморски сили ще добавят още една построена в Германия подводница във флота си в близките дни, предаде ДПА.

“ИНС Дракон”, построена от германската компания ТКМС, отплава от корабостроителницата в Кил вчера, преминавайки през Килския канал и вече е на път към Израел, съобщи производителят.

Това е последната от шест подводници от този тип, конструирани за Израел. Тя е дълга 68 метра и е екипирана с десет торпедни тръби.

Израелският посланик Рон Просор заяви, че предаването ѝ е извършено едновременно с първото изпитание на израелската ракетна система „Лора“ от германския военноморски флот.

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“Това не е съвпадение, а резултат от близко стратегическо сътрудничество и партньорство, които нараснаха през годините”, каза той пред ДПА. “Стоим рамо до рамо като равностойни партньори и се справяме с предизвикателствата, които ни засягат, заедно”, добави Просор.

Фрегата на германските ВМС преди това успешно извърши изпитание на израелската ракетна система “Лора”, която има обсег над 500 км, в северната част на Атлантика, запазвайки го в тайна почти до последния момент. 

Плановете за снабдяване с оръжия вече са готови да бъдат придвижени напред.

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Доставката на германски подводници на Израел е ключов проект в германско-израелското сътрудничество и се осъществява от много години.

Износът обаче е спорен, тъй като според експерти подводниците биха могли да бъдат преоборудвани с ядрени оръжия. Освен това, “износът на германско оръжие за Израел като цяло е обект на критики поради действията на израелската армия в ивицата Газа“.

Израелската армия заяви, че подводницата е на път за северния израелски крайбрежен град Хайфа.

Просор беше придружен от германския военноморски инспектор Ян Кристиан Каак на церемонията в Кил.

Източник: БТА    
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