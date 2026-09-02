Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

П олицията провежда операция на централната гара в южния германски град Аугсбург, след като при експлозия в подлез са били ранени най-малко двама души.

Според германски медии при взрива са пострадали леко хора и са били изпочупени прозорци в близост.

Explosion am Hauptbahnhof in Augsburg – mehrere Menschen verletzt https://t.co/qS4aULzoCc pic.twitter.com/0JPLNP9Cwf — WELT (@welt) September 2, 2026

Засега не е установено какво точно е било взривеното устройство, съобщи „Евронюз“.

Сградата на гарата и единият коловоз са затворени, съобщи полицията, а по другия коловоз се движат ограничен брой влакове.

Засегнат е и общественият транспорт около гарата. Полицейското разследване продължава.