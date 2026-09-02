Свят

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Засега не е установено какво точно е било експлодиралото устройство

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 09:29
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Източник: iStock Photos/Getty Images

П олицията провежда операция на централната гара в южния германски град Аугсбург, след като при експлозия в подлез са били ранени най-малко двама души.

Според германски медии при взрива са пострадали леко хора и са били изпочупени прозорци в близост.

Засега не е установено какво точно е било взривеното устройство, съобщи „Евронюз“.

Сградата на гарата и единият коловоз са затворени, съобщи полицията, а по другия коловоз се движат ограничен брой влакове.

Засегнат е и общественият транспорт около гарата. Полицейското разследване продължава. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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