Бенямин Нетаняху: Няма да се изтеглим от ивицата Газа

Бенямин Нетаняху заяви при рядко посещение в Газа, че Израел няма да се изтегли от контролираните от него райони и ще запази позициите си.

По думите му Израел контролира около 60% от ивицата Газа и ще продължи военните действия срещу бойците, които смята за заплаха.

Нетаняху отхвърля американския план за прекратяване на конфликта и настоява, че Израел няма да напусне Газа, докато „Хамас“ не бъде напълно разоръжен.

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

По време на рядко по рода си посещение в ивицата Газа израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма никакво намерение да се изтегли от районите, които контролира в палестинския анклав, опустошен от войната, предаде Франс прес.

"Контролираме зоната. Няма да се изтеглим, ще останем на същата линия. Под наш контрол са 60% от ивицата Газа и ние няма да спрем, защото ден след ден ще елиминираме терористите, които ни заплашват", посочи Нетаняху, след като се срещна с израелски военнослужещи близо до "жълтата линия", която определя границата на зоната под израелски контрол.

Israeli PM Benjamin Netanyahu has said Israel does not plan to withdraw from territory its military controls in Gaza, as he vowed to continue efforts to disarm Hamas and demilitarise the enclave. pic.twitter.com/9SkrsZjPeT — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 2, 2026

Неотдавнашното споразумение за разоръжаване, което САЩ сключиха с палестинското движение "Хамас", беше смятано за потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната, която беше предизвикана от смъртоносните атаки на военната групировка от 7 октомври 2023 г. в южната част на Израел.

Нетаняху обяви миналия месец, че отхвърля плана от 15 точки на американския президент Доналд Тръмп, и подчерта, че Израел няма да се изтегли от Газа, докато "Хамас" не се разоръжи напълно.