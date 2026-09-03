България

Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

Лятото лека-полека започва да отстъпва в началото на септември, като бурите зачестяват, а температурите започват да стават по-поносими в сравнение с летните горещини

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 10 минути / 3 септември 2026, 06:26
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Л ятото лека-полека започва да отстъпва в началото на септември, като бурите зачестяват, а температурите започват да стават по-поносими в сравнение с летните горещини.

През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня няма да се промени съществено, през нощта срещу петък слабо ще се повиши.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, в Западна и Централна България – от север-северозапад, а в Източна – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°.

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по най-високите части до силен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 3 септември
Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 3 септември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 53 мин. и залязва в 19 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 10 мин. Луната в София залязва в 14 ч. и 3 мин. и изгрява в 22 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

В петък ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.

В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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