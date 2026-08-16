Нацистки символи и арестувани малолетни: ДАНС с акция след убийството на Георги Кузев

След убийството в Пловдив: Как онлайн групите за „ловци на педофили“ вербуват деца

П ри акция на полицията и ДАНС в Пловдив са задържани 16 души, съобщава NOVA. Става дума за група, свързана със задържаните за убийството на Георги Кузев в Пловдив.

Разбито е свърталището на групата, отбелязва медията. На мястото има нацистки символи и фашистки знаци, а сред арестуваните има и малолетни.

Към момента не се съобщава каква е конкретната съпричастност на всеки от задържаните, както и колко от тях са малолетни или непълнолетни. Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

По информация на NOVA адвокат на задържаните е опитал да осуети влизането. Става дума за Стоян Мемцов.

Очаква се полицията и ДАНС да дадат повече подробности за операцията.

Убийството на Георги Кузев

Настоящата операция на полицията и ДАНС в Пловдив е пряко следствие от разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев, случай, който предизвика широк обществен отзвук. Пътят до днешните арести започна в края на май, когато Кузев беше подложен на брутален побой на Младежкия хълм, който впоследствие доведе до смъртта му.

Първоначалната реакция на властите доведе до бързото задържане на петима младежи на възраст между 14 и 17 години. Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинения, след като събра доказателства, че те са действали като самоорганизирана група, представяща се за „ловци на педофили“. Разследването обаче не спря дотук. В хода на работата бяха установени още петима непълнолетни, за които се смята, че са съпричастни към случилото се, което разшири обхвата на разследваната група.

Ключов момент в разследването, който показа по-широк модел на поведение, беше разкритието, че един от задържаните за убийството на Кузев е присъствал и при друг инцидент с насилие – побоя над непалски граждани. Този факт насочи органите на реда към версията, че не става въпрос за изолиран случай, а за организирана структура с ясна йерархия и идеология, което доведе до планирането на мащабната акция за неутрализирането на цялата мрежа.