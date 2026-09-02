България

Нови разкрития за убийството в „Бъкстон“: Открити са 6 ножа, Гуляткин остава зад решетките

Обвиняемият поиска домашен арест, като заяви пред съда, че е в лошо здравословно състояние

2 септември 2026, 14:47
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  • Софийският градски съд остави в ареста украинския гражданин Ярослав Гуляткин, обвинен в убийството на млада жена в столичния квартал „Бъкстон“; решението може да бъде обжалвано.
  • Съдът се позовава на кръвни следи, открити по обвиняемия, пред жилището и вътре, както и на експертиза за множество травми по жертвата; от мястото са иззети шест ножа с биологични следи.
  • Защитата оспорва обвинението заради липсата на пряк свидетел и поиска домашен арест, докато прокуратурата вижда риск от ново престъпление и укриване заради временния му статут в България.

Убийството на жена в София: Разследването продължава, какво се знае до момента

Софийският градски съд остави в ареста украинския гражданин Ярослав Гуляткин, обвинен за убийството на млада жена в столичния квартал "Бъкстон". В съдебната зала стана известно, че тя е с японски произход. Определението подлежи на обжалване.

В постановлението си съдът посочи, че за нуждите на това производство може да се сметне, че Гуляткин е извършил това, за което е обвинен. Председателят на съдебния състав каза още, че когато обвиняемият е видял полицаите, той се е опитал да влезе в апартамента, пред който са го видели, и да заключи, но не е успял. Впоследствие органите на реда са видели следи от кръв пред апартамента, по него и вътре в жилището. Съдът посочи, че Гуляткин е живеел в апартамента, в който е открита жената.

Експертиза е открила множество контузии и отоци, които могат да бъдат обяснени с това, че жената е оказала съпротива.

Прокурорът по делото Русалина Михайлова посочи пред съда, че може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението. Прокурорът каза още, че има реална опасност той да извърши друго престъпление. Тя припомни, че след като е извършил престъплението, е повредил три автомобила и входната врата на блока. Поради чуждото му гражданство и временния му статут за пребиваване в страната според прокурор Михайлова има опасност Гуляткин да се укрие.

Убийство на млада жена в София, арестуван е украинец

Прокурорът посочи пред съда, че от местопрестъплението са иззети шест ножа с биологични следи по тях.

Адвокат Владимир Велевски, защитник на Гуляткин, каза пред съда, че никой не е видял, че конкретно подзащитният му е убил младата жена. Свидетелите са видели отворената врата, трупа на момичето и Гуляткин до него. По този начин се поставя въпросът дали основателно е повдигнато обвинението, посочи Велевски.

Убийството на млада жена в София: Разследването продължава, какво се знае до момента

Той добави, че обвиняемият е счупил стъклото на входната врата и е влязъл вътре, но според него за времето, в което Гуляткин е бил в апартамента, няма как да е нанесъл толкова много удари.

По твърдението, че подзащитният му може да се укрие, адвокат Велевски посочи, че документите за апартамента, в който живее под наем, са изрядни, а наемът е плащан редовно.

Няма да се крия от органите на реда. В лошо здравословно състояние съм. Моля съдът да ме остави под домашен арест, защото наистина не съм добре здравословно. Имам панкреатит и други стомашни болести, каза Гуляткин пред съда.

Пред медиите след заседанието адвокат Велевски посочи, че според него няма никакви доказателства, че Гуляткин е виновен. Съдията има свое мнение и не мога да го накарам да мисли по друг начин, каза още Велевски. 

* Видеото е архивно!

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С татуировки по лицето и розови шорти: Задържаният за убийство украинец бе докаран в съда
9 снимки
украинецът Ярослав Гуляткин
украинецът Ярослав Гуляткин
украинецът Ярослав Гуляткин
украинецът Ярослав Гуляткин
Източник: БТА,  Марин Колев    
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