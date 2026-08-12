Единият от задържаните за побоя над непалски граждани, е присъствал на убийството на Георги Кузев

17-годишно момче и 18-годишен младеж са привлечени като обвиняеми за побой над двама непалски граждани в Пловдив. Пострадалите са на 27 и 33 години.
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Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Задържаният по случая с непалските граждани 18-годишен младеж е присъствал и на побоя над Георги Кузев, заяви заместник-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов пред NOVA.
И двамата обвиняеми са ученици и нямат предишни криминални прояви. По данни на прокуратурата обаче е установено, че са склонни към прояви на безпричинна агресия.
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- Как е извършен побоят
Заместник-районният прокурор на Пловдив Нено Димов съобщи, че нападението е извършено в нощта на 25 срещу 26 юли.
Двамата обвиняеми забелязали чужденците и ги нападнали без причина. Те им нанесли удари с юмруци и ритници по тялото и главата.
Престъплението е установено на 10 август, като до разкриването му се стигнало след случая с убийството на Младежкия хълм.
Запис от нападението над непалските граждани е открит в телефона на един от обвиняемите за смъртта на Георги Кузев.
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- Засега не се разглежда расистки мотив
На този етап обвинението е за хулигански мотив.
Пострадалите непалски граждани не са посочили пред разследващите да са били обиждани на расистка или друга подобна основа.
От Районната прокуратура заявиха, че разследването ще бъде разширено с цел установяване на евентуални други подобни прояви на двамата задържани.
- Предстои искане за постоянен арест
Прокуратурата предстои да внесе искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“ за двамата обвиняеми.
Към момента 18-годишният младеж е задържан за срок до 72 часа, а 17-годишният – за срок до 48 часа.