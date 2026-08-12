Единият от задържаните за побоя над непалски граждани, е присъствал на убийството на Георги Кузев

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17-годишно момче и 18-годишен младеж са привлечени като обвиняеми за побой над двама непалски граждани в Пловдив. Пострадалите са на 27 и 33 години.

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Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Задържаният по случая с непалските граждани 18-годишен младеж е присъствал и на побоя над Георги Кузев, заяви заместник-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов пред NOVA.

И двамата обвиняеми са ученици и нямат предишни криминални прояви. По данни на прокуратурата обаче е установено, че са склонни към прояви на безпричинна агресия.

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Как е извършен побоят

Заместник-районният прокурор на Пловдив Нено Димов съобщи, че нападението е извършено в нощта на 25 срещу 26 юли.

Двамата обвиняеми забелязали чужденците и ги нападнали без причина. Те им нанесли удари с юмруци и ритници по тялото и главата.

Престъплението е установено на 10 август, като до разкриването му се стигнало след случая с убийството на Младежкия хълм.

Запис от нападението над непалските граждани е открит в телефона на един от обвиняемите за смъртта на Георги Кузев.

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Засега не се разглежда расистки мотив

На този етап обвинението е за хулигански мотив.

Пострадалите непалски граждани не са посочили пред разследващите да са били обиждани на расистка или друга подобна основа.

От Районната прокуратура заявиха, че разследването ще бъде разширено с цел установяване на евентуални други подобни прояви на двамата задържани.

Предстои искане за постоянен арест

Прокуратурата предстои да внесе искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“ за двамата обвиняеми.

Към момента 18-годишният младеж е задържан за срок до 72 часа, а 17-годишният – за срок до 48 часа.