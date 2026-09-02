Технологии

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Скоро операционната система ще може заедно с Gemini да запомня къде сме сложили ключовете от мазето, както и всичко друго, което ѝ кажем и ще ни насочва, когато я попитаме къде е даденият предмет. Всичко това без да е нужен тракер за обекта

Мартин Дешев Мартин Дешев

2 септември 2026, 09:53
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Източник: Google Inc.

З агубата на лични вещи от ежедневието, като ключове, очила или портфейл, е досадно особено, когато нямат специални Bluetooth тагове за проследяване. Google прави своя Find Hub все по-полезен за хора, които редовно губят вещи, с нова функция, предназначена да запомня местоположението на предметите, съобщава MakeUseOf.

За целта Find Hub ще получи нов раздел: Remembered (Запомнени). Новата функция предоставя на потребителите на Android още една възможност, като позволява на Find Hub да запомни къде е видян даден предмет за последно, без да е необходим физически тракер. Вместо непрекъснато да проследява обекта, телефонът може да запази местоположението му, когато потребителят му каже. Например: "запомни, че ключовете за мазето са във второто чекмедже на малкия шкаф в кухнята". 

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Приложението категоризира, организирайки бележките за елементите заедно с времето на въвеждането на напомнянето. Потребителят може да добави и снимки. Когато неизбежно забравим къде сме сложили дадения предмет, можем да отворим раздела във Find Hub или просто да попитаме Gemini къде сме го оставили. Ще видим описанието (и снимките, ако има такива).

Разликата между тази функция и конвенционалното проследяване на местоположението е важна. Телефонът по същество помни къде се е намирал предметът, но не може да следи позицията му, след като потребителят го е оставил. Това прави функцията потенциално по-съобразена с поверителността, както и удобна. Няма отделен тракер, който постоянно да предава сигнал от обекта, защото изобщо няма тракер, свързан с него. 

Зукърбърг очаква AI да доведе до повече работници

За какви ИТ проблеми най-много питат хората в Google

Критиката към функцията е, че може да мотивира хората да не помнят и дреболиите от ежедневието си и да разчитат просто на бележки и отметки в телефона си. Но целта е друга - да подобри практичността и да ни помогне за предметите, които забравяме често. А също ще е и от полза на хората с по-слаба памет да имат ясни напомняния къде са оставили важни за тях предмети. 

AI агентите ще са кошмарът на киберсигурността

Meta ще плати до 18 млрд. долара, за да пази децата

Естествено, има ограничения. Запомненото местоположение е полезно само докато информацията се поддържа актуална. Ако обектът бъде преместен и новото му място не бъде отразено във Find Hub, приложението не може да знае къде е отишъл и ще дава старите насоки.

Функцията ще е налична за устройства с Android 16 или по-нов. Ще може да работи през Gemini с гласови или текстови команди.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
смартфон мобилен телефон хардуер софтуер изкуствен интелект Android
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и

Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и "Прогресивна България"

Децата на Хари и Меган тръгват на училище, родители получиха предупреждения

Децата на Хари и Меган тръгват на училище, родители получиха предупреждения

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители: Роди се дъщеря им Леа

Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители: Роди се дъщеря им Леа

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
5 причини да живеем с котка

5 причини да живеем с котка

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 3 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 3 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 3 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев: Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие

Радев: Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие

България Преди 19 минути

Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника, заяви премиерът

Джон Търнъс и Тим Кук

„Hello“ от новия шеф на Apple: Джон Търнъс пое технологичния гигант от Тим Кук

Свят Преди 19 минути

След като Тим Кук изведе Apple до капитализация от 4,6 трилиона долара, щафетата поема ветеранът Джон Търнъс. Новият шеф ще трябва да преведе компанията през ключовия преход към изкуствения интелект и предстоящото представяне на сгъваемия iPhone

Трамвай и камион на "Чистота" се удариха на голям столичен булевард

Трамвай и камион на "Чистота" се удариха на голям столичен булевард

България Преди 1 час

Движението на трамваите в района е спряно

Предлагат агенти на ДАНС да могат да работят и като психотерапевти

Предлагат агенти на ДАНС да могат да работят и като психотерапевти

България Преди 1 час

„Традиция е последните 10-15 години в ДАНС да се появяват такива екзотични идеи”, коментира експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов

Два кораба се сблъскаха край Истанбул, няма връзка с 10-членния екипаж

Два кораба се сблъскаха край Истанбул, няма връзка с 10-членния екипаж

Свят Преди 1 час

В ход е издирвателна операция

"Все още е 11:52 ч.": Хиляди почетоха жертвите на трагедията в Нови Сад

"Все още е 11:52 ч.": Хиляди почетоха жертвите на трагедията в Нови Сад

Свят Преди 1 час

Студенти и граждани отдадоха почит на 16-те загинали при срутилата се козирка на железопътната гара и поискаха отговорност за трагедията

Гасенето на пожара над село Антон продължава

Гасенето на пожара над село Антон продължава

България Преди 1 час

Силният вятър и труднодостъпният терен създават сериозни затруднения

<p>Кремъл предупреди: Германия поема по пътя на ескалацията</p>

Дрон с експлозиви взриви напрежението между Германия и Русия: Путин отрече, Берлин отвърна със санкции

Свят Преди 2 часа

Москва обвини Германия, че е „подхвърлила“ доказателства за атаката на летището в Лайпциг, а Киев приветства решителната реакция на Берлин

Неочаквана находка: Датчанин откри 18 килограма викингско сребро

Неочаквана находка: Датчанин откри 18 килограма викингско сребро

Любопитно Преди 2 часа

Археолозите определят откритието като най-голямото съкровище от този период, намирано някога на територията на страната

Празник е! Кой светец почитаме днес

Празник е! Кой светец почитаме днес

Любопитно Преди 2 часа

Св. мъченик Мамант се родил в началото на втората половина на третия век в Пафлагония

САЩ удариха Иран, Техеран отвърна с ракети по американски бази

САЩ удариха Иран, Техеран отвърна с ракети по американски бази

Свят Преди 2 часа

Йордания съобщи за прехванати 10 балистични ракети, а Кувейт заяви, че е отблъснал атаки с ирански дронове

Лекар посочи най-токсичната алкохолна напитка

Лекар посочи най-токсичната алкохолна напитка

Свят Преди 2 часа

Промени в кръвните изследвания, трупане на мазнини в коремната област и висок риск от диабет тип 2: Специалисти обясняват защо бирата е най-вредният избор

Путин: Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

Путин: Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

Свят Преди 3 часа

Руският президент заяви, че силите на Москва продължават настъплението и се подготвят за масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна

<p>Летище &bdquo;Васил Левски&ldquo; с нова система за обработка на багажа</p>

Нова система за обработка на багажа влиза в действие на летище „Васил Левски“ - София

България Преди 3 часа

Модернизацията е част от мащабната програма за трансформация на столичното летище и обновяването на Терминал 2

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

България Преди 3 часа

Как да преборим главоболието без хапчета: Прости трикове с бърз ефект

Как да преборим главоболието без хапчета: Прости трикове с бърз ефект

Свят Преди 3 часа

Дехидратацията, задушният въздух и стресът са сред основните причини за дискомфорт в главата. Спестяването на медикаменти е възможно с правилен масаж, чаша вода, топъл душ и дълбоко дишане, но при неочаквана и силна болка потърсете лекар

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

Над 4000 пожара през август

sinoptik.bg
1

Гората над Троян пламна 3 пъти за 2 дни

sinoptik.bg

Разкриват непознатата страна на Матю Пери в нова документална поредица на Netflix

Edna.bg

Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители на момиченце

Edna.bg

Лудогорец с нов трансферен удар: уреди халф от елита на Аржентина

Gong.bg

Висшата лига счупи всякакви трансферни рекорди за втора поредна година

Gong.bg

Андрей Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и „Прогресивна България“

Nova.bg

Трамвай и сметосъбиращ камион се удариха на столичен булевард

Nova.bg