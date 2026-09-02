Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

З агубата на лични вещи от ежедневието, като ключове, очила или портфейл, е досадно особено, когато нямат специални Bluetooth тагове за проследяване. Google прави своя Find Hub все по-полезен за хора, които редовно губят вещи, с нова функция, предназначена да запомня местоположението на предметите, съобщава MakeUseOf.

За целта Find Hub ще получи нов раздел: Remembered (Запомнени). Новата функция предоставя на потребителите на Android още една възможност, като позволява на Find Hub да запомни къде е видян даден предмет за последно, без да е необходим физически тракер. Вместо непрекъснато да проследява обекта, телефонът може да запази местоположението му, когато потребителят му каже. Например: "запомни, че ключовете за мазето са във второто чекмедже на малкия шкаф в кухнята".

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Приложението категоризира, организирайки бележките за елементите заедно с времето на въвеждането на напомнянето. Потребителят може да добави и снимки. Когато неизбежно забравим къде сме сложили дадения предмет, можем да отворим раздела във Find Hub или просто да попитаме Gemini къде сме го оставили. Ще видим описанието (и снимките, ако има такива).

Разликата между тази функция и конвенционалното проследяване на местоположението е важна. Телефонът по същество помни къде се е намирал предметът, но не може да следи позицията му, след като потребителят го е оставил. Това прави функцията потенциално по-съобразена с поверителността, както и удобна. Няма отделен тракер, който постоянно да предава сигнал от обекта, защото изобщо няма тракер, свързан с него.

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Критиката към функцията е, че може да мотивира хората да не помнят и дреболиите от ежедневието си и да разчитат просто на бележки и отметки в телефона си. Но целта е друга - да подобри практичността и да ни помогне за предметите, които забравяме често. А също ще е и от полза на хората с по-слаба памет да имат ясни напомняния къде са оставили важни за тях предмети.

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Естествено, има ограничения. Запомненото местоположение е полезно само докато информацията се поддържа актуална. Ако обектът бъде преместен и новото му място не бъде отразено във Find Hub, приложението не може да знае къде е отишъл и ще дава старите насоки.

Функцията ще е налична за устройства с Android 16 или по-нов. Ще може да работи през Gemini с гласови или текстови команди.